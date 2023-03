Oberperfuss holt auch gegen Münster drei Punkte

Details Dienstag, 28. März 2023 01:42

Der SV Weber Oberperfuss ist sehr gut in die Rückrunde der Tirol Liga gestartet. Zwei Spiele, sechs Punkte und Tabellenplatz zehn. Der SC Münster hat durch die 0:2-Niederlage in Oberperfuss einen Platz verloren, liegt nun auf Platz vierzehn, der Puffer auf den Aufstiegsplatz beträgt noch vier Punkte.

Spielanalyse des SC Münster

Vor 220 Zuseher:innen trat in Oberperfuss unsere Kampfmannschaft auf sehr gutem Rasen gegen den Tabellennachbarn an. Der gesperrte Sebastian Handle wurde durch Tobias Kofler ersetzt und führ ihn rückte Elia Klingenschmid in den Kader nach.

Leider übernahmen die Gäste von Beginn an das Kommando und brachten unsere Abwehr vor allem durch ihr Flügelspiel mehrmals in Bedrängnis. In der 21. Minute konnte der rechte Flügel der Hausherren unseren Verteidiger tunneln und nach seiner Flanke ging ein flacher gar nicht zu scharfer Schuss auf den Kasten von Jan Dieminger. Diese konnte den Ball nicht festhalten und Philipp Andrä staubte zum 1:0 ab. Im Gegenzug tankte sich Peter Kostenzer durch, aber sein Lupfer ging nicht nur über den Keeper, sondern auch über das Tor. Der Rest der 1. Halbzeit gehörte ganz und gar Oberperfuss, das auch noch zu einigen Chancen kam, wobei einmal Jan Dieminger sein ganzes Können aufbieten musste, um einen höheren Rückstand zu verhindern. Münster in Halbzeit eins mit zu wenig Laufbereitschaft, zu weit vom Gegner weg und daher auch verdient hinten.

In der Pause kam Alexander Reiter für Tobias Kofler. Christof Auer rückte von der Innenverteidigung ins Mittelfeld vor. Kurz nach Wiederanpfiff faustete Jan Dieminger einen Distanzschuss auf ihn nur weg, aber der Nachschuss blieb ohne Erfolg. In der nächsten Aktion sah Thomas Schatz für ein Foul die Gelbe Karte - mit Konsequenzen, den er ist dadurch für das Heimspiel gegen Volders gesperrt. In der 53. Minute die nächsten Großchancen für Oberperfuss, doch diesmal konnte sich Jan Dieminger mit einer starken Doppelparade auszeichnen. Wenig später konnten die Gastgeber unbedrängt einen Angriff über das gesamte Spielfeld aufziehen und nach Vorlage von Philipp Andrä schoss Christoph Mersa zum 2:0 ein. Beide Mannschaften wechselten jetzt mehrmals und dadurch ging der Spielfluss bei den Heimischen etwas verloren. Bei Münster kamen Daniel Nagraisalovic und Philipp Mai für Alexander Szabo und Thomas Schatz. Die Schlussphase plätscherte dahin und neben Gelben Karten für Daniel Daxgabler und Christof Auer sowie Einwechselungen von Daniel Ellinger (für Patrick Dessl) und Elia Klingenschmid (für Elias Hochstaffl) passierte nicht mehr viel.

Da die Tabellennachbarn alle punkten konnten, findet sich Münster mit dieser Niederlage mitten im Abstiegskampf wieder.

Helmut Lorenz, Trainer SV Weber Beton Oberperfuss: „Wir haben das Spiel total dominiert. Schöne Offensivaktionen meiner Mannschaft, der Gegner hatte eine Möglichkeit. Wir hatten ein großes Übergewicht an gute Möglichkeiten. Bin sehr zufrieden mit den sechs Punkten in den ersten beiden Spielen der Rückrunde!“

