Wacker Innsbruck in Mils fast neunzig Minuten in Unterzahl!

Zwei Mannschaften, für die die Rückrunde der Tirol Liga sehr enttäuschend begann, standen sich am 1. April 2023 gegenüber. Der SC Mils traf auf den FC Wacker Innsbruck und von den ersten Minuten an lief alles für Mils. Strafstoß für Mils, Rote Karte für Wacker. So begann die nächste herbe Enttäuschung für Wacker Innsbruck vor über 600 Fans und Zuschauern in Mils. 1:4 am Ende aus der Sicht von Wacker - der Blick auf die Tabelle ernüchternd. Sollte Ebbs am Sonntag die Partie gegen den SV Innsbruck gewinnen, fehlen Wacker Innsbruck bereits sechs Punkte auf den Aufstiegsrelegationsplatz.

Trotz schneller Führung und Überzahl Defensivtaktik beibehalten!

Andreas Graus, Trainer SC Mils: „Für uns war der Start in die Rückrunde extrem schwer. Wir hatten andere Erwartungen und wir müssen dringend Punkte machen und den Hebel umlegen. Das war vor dem Spiel gegen Wacker Innsbruck absolut klar. Wir haben uns komplett anders auf dieses Spiel eingestellt, als wir es in der Vorbereitung gemacht haben. Einige verletzte Spieler mussten wir vorgeben und ich muss sagen, meine Mannschaft hat die Vorgaben super umgesetzt. Wir sind defensiv in das Spiel gestartet und haben alles versucht, um den Gästen Chancen auf Treffer zu ermöglichen. Beide Teams sind ja enttäuschend in die Rückrunde gestartet und wir haben heute auf unser Umschaltspiel gesetzt. Natürlich ist uns auch der Spielverlauf zu Gute gekommen. Unser Angriff in der sechsten Minute war gewaltig vorgetragen und konnte nur mit einem Foul gestoppt werden. Strafstoß, den Daniel Zauner verwertet hat und zudem eine Rote Karte für Wacker wegen Torchancenverhinderung. Wir haben trotzdem unsere Taktik beibehalten und das ist dann voll aufgegangen. Sandro Pilaj in der 28. Minute und Mario Angerer sieben Minuten später haben auf 3:0 gestellt. Einen weiteren Strafstoß in der 63. Minute konnte abermals Daniel Zauner verwandeln, Wacker gelingt kurz vor Schluss noch das 1:4 durch Rami Tekir.“

Ausfälle und Spielverlauf: Heute war einfach kein Punkt möglich!

Akif Güclü, Trainer FC Wacker Innsbruck: „Vom Start weg, eine äußerst schwierige Partie. Viele Ausfälle in unsere Stammelf, ein Altersdurchschnitt von achtzehn Jahren der Startelf. Der Spielverlauf komplett gegen uns – nach ein paar Minuten Rote Karte und Strafstoß für Mils. Wir hatten leider wenig entgegenzusetzen außer Kampfkraft und haben uns gegen die Defensivtaktik der Heimelf selbst in Überzahl sehr schwer getan. 0:3 zur Halbzeit, etwas mehr Schwung in Hälfte zwei. Aber mit diesem Spielverlauf war heute einfach kein Punkt möglich. Ich kann der Mannschaft nichts vorwerfen, sie haben sich voll reingehängt!“

