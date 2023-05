St. Johann erobert nach Sieg gegen SVI Tabellenplatz drei – Münster verschafft sich mit Sieg gegen Prutz/Serfaus Luft nach unten

Details Samstag, 27. Mai 2023 01:13

Die 26. Runde der Tirol Liga ist gelaufen. Zum Auftakt am Dienstag feiert der SC Münster einen extrem wichtigen 3:1 Erfolg gegen die SPG Prutz/Serfaus und kann damit den Puffer auf den Tabellenletzten SVI auf fünf Punkte erhöhen. Am anderen Tabellenende ist der SK St. Johann nicht zu stoppen. Der SV Innsbruck wehrt sich tapfer, verliert aber durch einen verwandelten Strafstoß in der Nachspielzeit mit 1:2. St. Johann einen Punkt hinter Leader IAC, der im Innsbrucker Derby bei der Union ein 2:2 erreicht. Mils legt den Schalter um, feiert einen 6:1 Kantersieg gegen Mayrhofen und bleibt im Aufstiegsrennen. Platz fünf und neun trennen drei Punkte – nach der Pfingstpause geht der Thriller weiter!

Coach von St. Johann: „Die Mannschaft hat Reife gezeigt!“

Herbert Ramsbacher, Trainer SK St. Johann: „Der SV Innsbruck war eine harte Nuss – das haben wir aber gewusst. Gegen den Tabellenletzten zu spielen ist auch vom Kopf her immer eine besondere Herausforderung. Wir haben sehr gut begonnen – der Goalie der Gäste Manuel Hauser mit einigen Glanzparaden. In der 15. Minute ein wunderschöner, aber auch skurriler Treffer für den SVI von der Mittellinie. Nikolai Von Schlippe bringt den SV Innsbruck in Führung. In der 38. Minute konnten wir aber durch Silas Obulor zum 1:1 ausgleichen. In Hälfte zwei hat sich dann die Reife meiner Mannschaft gezeigt. Wir sind geduldig geblieben und konnten dann nach einem langen Ball in der Nachspielzeit den Siegestreffer erzielen. Axel Krimbacher konnte den Goalie der Gäste überlupfen.“

Sensationelle Mannschaftsleistung von Münster gegen Prutz/Serfaus

Patrick Mair, Trainer SC Münster: „Wir waren heute neunzig Minuten extrem stark! Jeden Zweikampf angenommen, viele Torchancen heraus gespielt. In der fünften Minute konnten wir durch eine direkt verwandelte Ecke von Sebastian Handle in Führung gehen. Nach einer halben Stunde haben wir leider einen Elfer verschossen. Ganz wichtig im Gegensatz zu den letzten Spielen war, dass wir in der zweiten Hälfte nicht eingebrochen sind. In der 68. Minute das 2:0 durch Christof Auer. Zwei Minuten später kommen die Gäste durch Oran Yilmaz auf 1:2 heran. Ein Strafstoß, verwandelt von Philipp Mai in der Nachspielzeit ist dann der Schlusspunkt zum 3:1 Erfolg. Eine sensationelle Mannschaftsleistung!“

