Völs vergibt in der Nachspielzeit Strafstoß gegen Wacker Innsbruck!

Details Mittwoch, 24. Mai 2023 13:21

Die 26. Runde der Tirol Liga geht noch vor der Pfingstpause über die Bühne und am 23. Mai 2023 blickte man mit großer Spannung nach Völs. Der FC Wacker Innsbruck schon enorm unter Druck, um den Anschluss an die Aufstiegszone zu wahren. Mit dem Völser SV musste eine der besten Mannschaften der Liga gebogen werden und der FC Wacker Innsbruck gelingt vor 1200 (!) Zuschauern und Fans auch der ersehnte 2:1 Erfolg. Ebbs kommt gegen Natters über ein 1:1 nicht hinaus, Prutz/Serfaus verliert in Münster 1:3. Kematen gelingt im zweiten Schlagerspiel der Runde ein knapper 1:0 Erfolg gegen Volders und entert Platz fünf. Die Top-8 trennen nur fünf Punkte! Am 25. Mai empfängt um 18:30 Uhr Mils das Team von Mayrhofen, am 26.5. wird die Runde mit Union gegen IAC und SK St. Johann gegen den SVI abgeschlossen.

Fehlentscheidung vor dem zweiten Treffer von Wacker!

Hannes Brecher, Trainer Völser SV: „Eine sehr intensive Partie, ziemlich ausgeglichen, aber Wacker Innsbruck hatte doch ein Chancenplus. Nach einer torlosen ersten Hälfte konnten wir durch einen Freistoß in der 48. Minute von Francesco Riehle in Führung gehen. In der 65. Minute konnten wir aber durch Dionis Ramaj ausgleichen. Dem 2:1 für Wacker Innsbruck ging meiner Meinung eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters voraus. Nach einem normalen Pressball Freistoß für Wacker, wir haben in dieser Situation schlecht verteidigt und kassieren so das 1:2 fünf Minuten vor Schluss. In der Nachspielzeit ein Strafstoß für uns, leider wurde er vergeben. So stand am Ende eine 1:2-Niederlage gegen Wacker auf der Anzeigetafel.“

Verdienter Sieg!

Sebastian Siller, Trainer FC Wacker Innsbruck: „Wir sind sehr gut in die Partie gekommen, die ersten zwanzig Minuten hätten wir normal 3:0 führen müssen. Wir haben in der Anfangsphase das Spiel klar dominiert. In der 48. Minute die Führung für Völs. Ein Freistoß, die aus meiner Sicht eigentlich als Flanke gedacht war und der Ball fliegt an allen vorbei ins Tor von Wacker. Wir haben dann weiter gedrückt und in der 65. Minute ist uns der Ausgleich durch Dionis Ramaj gelungen. Fünf Minuten vor Schluss das 2:1 durch Enrico Sebastian Schubert. Völs kann einen Strafstoß in der Nachspielzeit nicht verwerten. Ein verdienter Sieg von den Chancen her, davon hatte Völs nur eine oder zwei konkrete Möglichkeiten.“

