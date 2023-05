Remis im Derby zwischen Union und IAC – an der Tabellenspitze wird es noch enger!

Details Samstag, 27. Mai 2023 14:16

In der 26. Runde der Tirol Liga vor der Pfingstpause gab es an der Tabellenspitze drei große Sieger. Den SK St. Johann (2:1 gegen den SVI), den SV Kematen (1:0 gegen Volders) und Wacker Innsbruck (2:1 im Schlager in Völs). Der Innsbrucker AC konnte die Tabellenführung mit einem 2:2 bei der Union Innsbruck verteidigen. Neun Mannschaften haben sehr gute bis gute Chancen auf den Aufstieg. Der Sensationself der Rückrunde Oberperfuss fehlen sechs Punkte auf den Aufstiegsrelegationsplatz. Ab 2. Juni 2023 geht der Thriller weiter. IAC gegen Mils, Volders gegen Wacker Innsbruck und Oberperfuss gegen Völs sind dabei die Spiele mit direkten Duellen um den Aufstieg in die Regionalliga Tirol 2023/24.

Punkteteilung geht okay - beide Trainer sind sich einig!“

Stefan Milenkovic, Trainer Union Innsbruck: „In der ersten Halbzeit war der Innsbrucker AC die ganz klar bessere Mannschaft. Wir haben da ein bisschen länger gebraucht, um ins Spiel zu kommen, obwohl uns in der 14. Minute durch Marko Stokic die Führung gelungen ist. Ich habe dann versucht, in der Halbzeitansprache die Mannschaft nach dem 1:2 Rückstand zu pushen, aufwachen war angesagt im Derby. Das haben meine Spieler dann auch toll umgesetzt, wir waren in der zweiten Hälfte klar überlegen. Der IAC hat nicht mehr ins Spiel gefunden und wir konnten dann auch in der 76. Minute ausgleichen zum 2:2. Für mich ein gerechtes Remis in Summe – jede Mannschaft hat eine Halbzeit dominiert!“

Elvir Karahasanovic, Trainer Innsbrucker AC: „Derby – tolle Stimmung und beide Mannschaften sind ein hohes Tempo gegangen. Die Union geht in Führung, aber dann haben wir das Kommando übernommen. Michael Simic in der 30. und Florian Jünemann in der 36. Minute drehen das Spiel zu unseren Gunsten. Wir hatten auch noch die Chance auf das 3:1, das wäre wohl eine Vorentscheidung gewesen. In der zweiten Halbzeit haben wir einen müden Eindruck im Mittelfeld hinterlassen. In der 60. Minute ging ein Ball von uns nur an die Latte. In Summe geht das 2:2 und die Punkteteilung in Ordnung!“

