Oberland West gelingt gegen Breitenbach der erste Dreier – Wacker Innsbruck in Hall souverän!

Details Sonntag, 24. September 2023 01:33

Die Top-2 der Tirol Liga bleiben auch nach sieben Runden ungeschlagen. Der FC Wacker Innsbruck dominiert das Spiel beim SV Hall überraschend klar und holt sich mit einem 3:0 souverän drei Punkte. Verfolger Längenfeld sorgt wieder einmal für ein Spektakel! Bei der Union Innsbruck gewinnt man nach einem echten Thriller mit 4:3 und liegt weiterhin zwei Punkte hinter Wacker. Im Kellerduell holt sich die SPG Oberland West den ersten Dreier mit einem 3:1 gegen den SV Breitenbach. Die nächste Partie von Oberland West bereits am kommenden Dienstag, dem 26. September 2023! Mayrhofen ist im Nachtrag um 20:30 Uhr zu Gast.

Doppelpack von Ondrej Jakubov für Oberland West gegen Breitenbach

Ing. Harald Falkner, Trainer SPG Oberland West: „Ein optimaler Start für meine Mannschaft. Abwehrfehler der Gäste und in der fünften Minute die Führung durch Benjamin Schranz. Sieben Minuten später können wir auf 2:0 durch Ondrej Jakubov nachlegen. Wir hätten auch noch einen dritten Treffer machen können. Dann haben wir aber um Gegentore gebettelt und prompt knapp vor der Pause durch Kevin Pockenauer das 1:2 kassiert. Der Platz war für die Wetterverhältnisse gut, aber trotzdem schwer zu bespielen. Sicherlich vorentscheidend das 3:1 in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch den zweiten Treffer von Ondrej Jakubov. Die zweite Hälfte dann sehr durchwachsen. Wenn man diese als Maßstab nimmt, war es ein glücklicher Sieg. Aber es sind keine weiteren Treffer gefallen, wir gewinnen 3:1!“

Haller Löwen gegen Wacker Innsbruck zahnlos

Sebastian Siller, Trainer FC Wacker Innsbruck: „In der ersten Halbzeit sind wir sehr dominant aufgetreten. Das war sicherlich die beste Halbzeit der laufenden Saison. In der 26. Minute die Führung durch Ramo Buljubasic. In der zweiten Halbzeit haben wir etwa zwanzig Minuten lang die Kontrolle etwas verloren. Aber die Heimelf konnte unsere Defensive trotzdem nicht in Verlegenheit bringen. In der 71. Minute das 2:0 durch Adrian Lechl und in der 80. Minute das 3:0 durch Lucas Scholl. Eine ganz klare Sache für Wacker. Hall hatte eigentlich keine konkrete Möglichkeit in den neunzig Minuten!“

