110 Jahre Wacker Innsbruck und Dreier gegen Mayrhofen – Längenfeld gewinnt Duell der Verfolger gegen Natters

Der FC Wacker Innsbruck hat in der 12. Runde der Tirol Liga das 110-jährige Bestehen gefeiert. An die 4000 Zuschauer und Fans haben ein ganz deutliches Lebenszeichen gegeben und nach dem Spiel gegen SVG Mayrhofen die Nacht zum Tag gemacht. Sportlich läuft es perfekt – 3:1 gegen Mayrhofen und nun schon acht Punkte Vorsprung auf den schärfsten Verfolger. Im Duell der Verfolger konnte sich die Sensationself SV Längenfeld gegen die Sensationself Fc Koch Türen Natters mit 3:1 durchsetzen. Effektivität pur von Längenfeld, Natters war spielbestimmend. Längenfeld kann allerdings am Sonntag, dem 29.10.23, ab 20 Uhr vom zweiten Tabellenplatz noch verdrängt werden. Dazu muss aber Mils im zweiten Schlager der Runde in Hall gewinnen.

Fast 4000 Zuschauer am Tivoli beim Dreier von Wacker gegen Mayrhofen!

Sebastian Siller, Trainer FC Wacker Innsbruck: „In den ersten zehn bis fünfzehn Minuten war Mayrhofen präsenter. Man hat schon gemerkt, dass seit dem Abpfiff unseres Tirol Cup Spiels erst 44 Stunden vergangen waren. Die Führung von Mayrhofen in der 6. Minute durch Alexander Anfang war okay. Aber sie war auch gleichzeitig die Initialzündung für meine Mannschaft. In Folge haben wir das Spiel dominiert und haben in der 25. Minute durch Okan Yilmaz zum 1:1 ausgleichen können. Mit 1:1 ging es in die Pause. In Hälfte zwei war es dann ein ungefährdeter Sieg, der mit unserem Führungstreffer in der 59. Minute durch Adrian Lechl eingeleitet wurde. Der zweite Treffer von Okan Yilmaz brachte dann das 3:1 in der 71. Minute. Wir hätten sicher deutlicher gewinnen können, haben noch einige Großchancen nicht verwerten können!“

Natters spielbestimmend – aber Längenfeld extrem effektiv!

Christoph Kuprain, Trainer SV Längenfeld: „Natters war über neunzig Minuten die spielbestimmende Mannschaft. Unser Goalie Ferdinand Holzknecht hat heute eine überragende Partie gespielt. Was uns aber heute auch ausgezeichnet hat, war die Effektivität vor dem Tor der Gäste. So haben wir nach einer halben Stunde 2:0 geführt. Der erste Angriff in der 6. Minute brachte das 1:0 durch Riccardo Scheiber und Riccardo macht mit einem Weitschuss in der 32. Minute auch das 2:0. Kurz vor der Pause der Anschlusstreffer der Gäste durch Fabian Koch. Mit 2:1 für uns ging es in die Pause. Natters hat in Hälfte zwei massiv auf den Ausgleich gedrückt. Gott sei Dank ist uns in der 72. Minute das 3:1 durch Luis Gstrein gelungen. Wie gesagt Natters spielbestimmend. Aber wir haben aus drei bis vier Chancen drei Tore gemacht und Natters aus fünf Möglichkeiten nur einen Treffer.“

