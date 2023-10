Oberland West verschafft sich mit Dreier bei Union West Luft nach unten – Münster dreht 0:2 gegen Oberperfuss

Details Dienstag, 31. Oktober 2023 00:58

Drei sehr wichtige Punkte für die SPG Oberland West und dem SC Münster in den unteren Tabellenregionen der Tirol Liga in Runde zwölf. Der SC Münster liegt gegen den SV Weber Beton Oberperfuss eine extrem starke zweite Hälfte hin und siegt nach 0:2 noch mit 4:2. Die SPG Oberland West gewinnt bei der Generali Union Innsbruck mit 3:1.

Doppelpack von David Hann für Oberland West bei der Union Innsbruck

Harald Falkner, Trainer SPG Oberland West: „In den ersten Minuten ein gegenseitiges Abtasten ohne große Höhepunkte. Beide Mannschaften haben sich neutralisiert. Dann kamen wir zu zwei großen Möglichkeiten, aber der Ball landet jeweils nur an der Latte. Die Führung ein toller Weitschuss von David Hann in der 36. Minute ins lange Kreuzeck – Marke unhaltbar. Nur vier Minuten später eine gute Kombination und wieder ist David Hann zur Stelle und macht das 2:0. In Hälfte zwei kommen wir dem dritten Tor einige Male sehr nahe. Zwei hundertprozentige durch Can Cakir. In der 80. Minute wird es dann aber noch einmal heiß. Nach einer Ecke wird der Ball unglücklich abgefälscht und 1:2 durch Aleksandar Jovanovic. Wir bleiben aber am Drücker und in der 86. Minute macht dann Ondrej Jakubov mit dem 3:1 alles klar. Der Sieg war aus meiner Sicht mehr als verdient. Wir hatten wesentlich mehr Möglichkeiten auf Treffer und mit der heutigen Leistung der Mannschaft darf und soll man zufrieden sein!“

Münster dreht 0:2 gegen Oberperfuss

Patrick Mair, Trainer SC Münster: „In den ersten fünfzehn Minuten eine sehr gute Vorstellung meiner Mannschaft. Nach zehn Minuten vergeben wir einen Sitzer allein vor dem Goalie der Gäste. Die Gäste fußballerisch sehr gut und sie können auch in der 28. Minute durch Maximilian Werth in Führung gehen. Sieben Minuten nach Wiederanpfiff das 0:2 durch Nicolas Jäkel. Philipp Mai kommt ins Spiel. Eine Minute später trifft Philipp zum 1:2. Wir bekommen die sprichwörtliche zweite Luft. Dann drei Treffer in fünf Minuten. Zwischen Minute 77 und 82 treffen Mario Pockstaller und Philipp Mai im Doppelpack. Aufgrund der zweiten Halbzeit würde ich von einem verdienten Sieg sprechen!“

