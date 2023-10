Andreas Graus analysiert das emotionale Derby zwischen Hall und Mils

Details Dienstag, 31. Oktober 2023 01:25

In der 12. Runde der Tirol Liga gelang dem SC Mils ein hart erkämpfter 3:2 Erfolg beim SV Hall. Über 600 Zuschauer und Fans sehen eine abwechslungsreiche Partie, in der Hall einen 0:2 Rückstand wettmacht. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte fällt bereits das Goldtor für Mils. Mils verteidigt damit den zweiten Tabellenplatz, einen Punkt vor Längenfeld und drei vor Natters.. Ganz oben hat sich bereits Wacker Innsbruck deutlich von den Verfolgern abgesetzt. Aber auch das Trio Mils, Längenfeld und Natters konnten ein Loch von fünf Punkten zum SV Kirchbichl aufreißen, der auf Platz fünf liegt.

Umkämpft – mit dem glücklicheren Ende für Mils

Andreas Graus, Trainer SC Mils: „In der ersten Halbzeit ein absolut offenes Match, unsere Mannschaft ebenbürtig. Es gab aber zwei kurze Phasen, in denen wir Vorteile hatten und uns auch zwei Tore gelungen sind. In der 12. Minute die Führung durch Martin Angerer und in der 23. Minute das 2:0 durch per Strafstoß – abermals Angerer. Zu weit weg vom Mann in der 30. Minute und Daniel Strickner mit dem 1:2. Dann hatten wir eine brutale Chance auf das 3:1, aber vergeben. Unnötiger Freistoß in der 38. Minute, der Ball springt auf und Filip Tomic gelingt in Folge das 2:2 für Hall. Alles wieder offen. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte gelingt Thomas Eliskases der Führungstreffer und wir gehen mit 3:2 in die Pause.

In der zweiten Halbzeit haben wir uns schwer gegen den Wind getan. Mehr Druck von der Heimelf und unsere Konter schlecht gespielt. Der letzte Pass kam nicht an. Wir bringen aber das 3:2 über die Zeit. Schon Glück gehabt, in Summe hart umkämpft mit dem glücklicheren Ende für uns!“

