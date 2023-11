Rumpftruppe von Münster holt verdient den ersten Punkt aus Prutz

Details Montag, 06. November 2023 17:55

Sowohl die SPG Oberland West als auch der SC Münster hätten im letzten Spiel der Hinrunde der Tirol Liga mit einem Dreier einen großen Schritt Richtung Tabellenmittelfeld machen können. Das 1:1 am Ende brachte aber beide nicht viel weiter. Platz acht ist nun doch wieder sechs Punkte entfernt, da die Haller Löwen in Umhausen mit 3:0 gewinnen konnten.

Spielanalyse aus der Sicht des SC Münster

Zwei Mal trat man bisher in Prutz gegen die SPG Prutz/Serfaus an und es gab 2 klare Niederlagen. Mittlerweile ist auch Ried in die SPG eingetreten und diese nennt sich jetzt SPG Oberland West. Patrick Mair musste gestern gleich auf 11 Kaderspieler verzichten und daher waren die Vorzeichen abermals nicht besonders gut. Nur knappe Plusgrade und starker Wind, der auch ordentlich auf die Ball-Flugbahnen Einfluss nahm, sorgten für unwirtliche Verhältnisse.

Die Gastgeber begannen druckvoll und David Dreossi musste bei hohen Bällen in den Strafraum mehrfach eingreifen. Auch ein Torschuss ging in dieser Phase knapp über die Latte. Münster ließ die Hausherren im Mittelfeld kombinieren und fuhr selbst einige Entlastungsangriffe. In der 37. Minute dann ein gefährlicher Weitschuss von Elia Klingenschmid und der Keeper konnte mit Mühe den Ball über die Latte drehen. Eine Minute später tauchte Stefan Mauracher alleine vor dem Goalie auf und versuchte einen Lupfer, den dieser aber mit den Fingerspitzen noch erwischte. In der Schlussphase der 1. Halbzeit weitere gute Konter von Münster, aber leider mit vielen unnötigen Abseitsstellungen.

Nach der Pause geht es ähnlich weiter: In der 53. Minute bedient Stefan Mauracher an der Mittellinie Sandro Schrettl, der diesmal nicht im Abseits steht und im Stile eines Routiniers verwertet der Youngster den Angriff souverän zum 0:1. Leider dauerte die Führung nur 4 Minuten: Bei einer weiten Flanke in den Strafraum kam David Dreossi aus dem Kasten, verfehlte die Flanke und Stefan Waldner konnte ungehindert einköpfen. Schockmoment abermals 4 Minuten später: Ein Rettungsball von Christof Auer ging an die eigene Querlatte. Es gab noch einige Chancen auf beiden Seiten. Bei Münster zeigte Elias Klingenschmid am Flügel stark auf und der eingewechselte Rene Meixner fand eine gute Schussmöglichkeit vor. Die Gastgeber hatten in der Nachspielzeit noch 2 gefährliche Freistoßsituationen, aber David Dreossi blieb sicher und die Partie endete mit einem verdienten Unentschieden.

