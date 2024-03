Kirchbichl ringt Wacker Innsbruck Punkt ab – Natters startet mit Dreier gegen Brixen

Details Sonntag, 24. März 2024 00:25

Zum Auftakt der Rückrunde der Tirol Liga hätte der SC Mils näher an Leader FC Wacker Innsbruck kommen können. Mils verliert aber überraschend die Heimpartie gegen die SPG Oberland West mit 2:3. Überraschen konnte auch der SV Kirchbichl mit einem 2:2 gegen den FC Wacker Innsbruck. Längenfeld verliert in Oberperfuss mit 2:4. Der FC Koch Türen Natters wird seiner Favoritenrolle gegen den SV Brixen gerecht und gewinnt 1:0. Natters zieht damit mit der Nummer zwei Mils punktemäßig gleich und setzt sich vom Verfolger Längenfeld vier Punkte ab.

Duell auf Augenhöhe zwischen Kirchbichl und Wacker Innsbruck

Peter Schnellrieder, Trainer SV Kirchbichl: „In Summe ein verdienter Punkt für meine Mannschaft vor über tausend Fans und Zuschauern. Ein toller Fight meiner Mannschaft nach der Führung der Gäste in der 20. Minute. Ein langer Ball in der 27. Minute, gutes Umschaltspiel und das 1:1 durch Tobias Noggler. Unglücklich der neuerliche 1:2 Rückstand in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Aber wir sind dran geblieben und das 2:2 in der 62. Minute durch Christoph Gschösser war in der Entstehung ähnlich wie das 1:1. Am Ende aus meiner Sicht die besseren Möglichkeiten zum Sieg für Kirchbichl. Eine sehr starke Mannschaftsleistung und damit meine ich explizit alle, nicht nur die Startelf!“

Sebastian Siller, Trainer FC Wacker Innsbruck: „Die ersten fünfzehn Minuten haben wir sehr stark begonnen. Allerdings haben wir auch Kontermöglichkeiten zugelassen, die allerdings Kirchbichl nicht verwerten konnte. Dann haben wir das Spiel kontrolliert und sind kurz vor der Pause durch Hassine Refai mit 2:1 in Führung gegangen. In Hälfte zwei hatten wir sehr viel Ballbesitz, haben dann aber doch noch das 2:2 kassiert. Aus meiner Sicht ein etwas unglückliches Remis, allerdings muss man auch sagen, dass der Punkt für Kirchbichl nicht unverdient war!

Natters vergibt gegen Brixen im Finish einen Strafstoß

Aleksandar Matic, Trainer FC Koch Türen Natters: „Das erste Punktespiel nach der Vorbereitung hat immer eigene Gesetze. Unsere extrem junge Mannschaft hat aber auch diese Aufgabe mit einem Dreier bewältigt. Der entscheidende Treffer in der 51. Minute durch Florian Schweighofer. Kurz vor Schluss haben wir noch einen Strafstoß vergeben. Gratulation an meine Mannschaft! Immer sehr wichtig, mit einem Sieg in die Rückrunde zu starten. Eine kampfbetonte Partie bis zum Schlusspfiff. Bin sehr stolz auf meine Jungs!“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.