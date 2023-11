Drei Treffer in vier Minuten von Kirchbichl gegen Längenfeld – Mils gelingt wichtiger Dreier gegen Union Innsbruck

Details Montag, 06. November 2023 17:41

Kuriose Partie in der 13. Runde der Tirol Liga zwischen dem SV Kirchbichl und dem SV Längenfeld. In vier Minuten ist die Niederlage der Sensationself Längenfeld besiegelt, am Ende gewinnt Kirchbichl 6:2. Damit fällt Längenfeld auf Tabellenplatz vier zurück, Kirchbichl liegt vier Punkte dahinter. Dem SC Mils gelingt wieder ein ausgezeichneter Herbst mit zehn Siegen und drei Niederlagen. Auch in der letzten Runde ein voller Erfolg – 2:1 gegen die Generali Union Innsbruck, ohne zu glänzen. Wacker Innsbruck auch nach der Sensationsniederlage gegen Natters der absolute Titelfavorii. Mils, Natters und Längenfeld erste Aufstiegsanwärter. Kirchbichl, Oberperfuss, Mayrhofen oder Hall muss schon eine perfekte Rückrunde gelingen, um doch noch einen Platz unter den Top-3 zu ergattern.

Kein Spektakel – aber Kirchbichl gewinnt gegen Längenfeld mit 6:2

Peter Schnellrieder, Trainer SV Kirchbichl: „Der Spielverlauf passt zunächst einmal perfekt in unseren Herbst 2023 hinein. Eine 2:0 Führung knapp vor der Halbzeit durch ein Eigentor der Gäste und einen Treffer von Nico Jamnig. Kurz vor der Pause das 1:2 der Gäste durch Fabian Birschner und eine Minute nach Wiederanpfiff das 2:2 durch Luis Gstrein. Das Spiel wieder auf der Kippe, interessante Partie mit vielen Toren und mit vielen Fehlern auf beiden Seiten. Dann drei Tore von uns zwischen der 59. und 63. Minute. Andreas Fuchs aus dem Spiel, Andreas Fuchs per Strafstoß und Christoph Gschösser. Auf einmal stand es 5:2. Das Spiel faktisch in vier Minuten gelaufen, aber wirklich turbulent war es eigentlich nur in diesen vier Minuten. Ansonsten nicht wirklich spektakulär. Christoph Hechenbichler gelingt noch das 6:2. Ein netter Abschluss und doch eine ausgezeichnete Bilanz als Heimelf mit fünf Siegen in sechs Partien. Mit zweiundzwanzig Punkten liegen wir auch insgesamt sicher über den Erwartungen. Fünf Punkte hinter Platz drei, das sind doch interessante Perspektiven für das Frühjahr.“

Mils gewinnt glanzlos gegen die Union Innsbruck

Andreas Graus, Trainer SC Mils: „Wir haben einen Dreier holen müssen und das ist auch gelungen. Wir haben uns schwergetan, brutal viele Chancen vergeben. Martin Angerer hat dann aber in der 37. Minute getroffen. Max Ablinger stellt in der 74. Minute auf 2:0. Der Treffer der Gäste erst in Minute 87 durch Romeo Kouam Biengaing. Geglänzt haben wir nicht, aber wir haben die drei extrem wichtigen Punkte geholt!“

