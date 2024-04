Mils hat in Umhausen zu kämpfen, Wacker Innsbruck in Breitenbach souverän!

Details Samstag, 06. April 2024 22:49

In der 16. Runde der Tirol Liga hat das Top-Duo voll angeschrieben. Während der SC Mils in Umhausen ein Duell auf Augenhöhe meistern musste, hat sich Leader Wacker Innsbruck beim SV Breitenbach keine Blöße gegeben, obwohl auch dort das Ergebnis mit 2:0 für Wacker eher knapp ausfiel. Das 2:1 für Mils in Umhausen ein ganz wichtiger Erfolg, denn so kann man Natters auf alle Fälle auf Distanz halten. Natters spielt am Sonntag, dem 7.4.24 um 10:30 Uhr zu Hause gegen die Union Innsbruck. Gewinnt Natters kann man wieder bis auf drei Punkte an die Nummer zwei Mils herankommen.

Mils gewinnt knapp in Umhausen

Andreas Graus, Trainer SC Mils: „Eine Partie Spitz auf Knopf. Bereits in der zweiten Minuten ein Querpass meiner Mannschaft, der abgefangen wird und in Folge kann Thomas Ganglberger auf 1:0 für Umhausen stellen. In Folge haben wir ganz gut gespielt, aber für meinen Geschmack zu wenig den Abschluss gesucht. In der 34. Minute ein schneller Einwurf und aus der Drehung erzielt Mario Angerer das 1:1 flach ins Eck. Die zweite Halbzeit sehr eng. Wir haben es auch mit langen Bällen versucht, sehr viele Standardsituationen. Wer das nächste Tor macht, gewinnt, das war ziemlich klar. Thomas Eliskases ist es dann für uns in der 7. Minute gelungen. Nach dem 2:1 ein sehr zerfahrenes Spiel, aber am Ende ein sehr wichtiger Dreier für uns!“

1300 Zuschauer sehen ungefährdeten Dreier von Wacker Innsbruck in Breitenbach

Sebastian Siller, Trainer FC Wacker Innsbruck: „Ein absolut und hoch verdienter Erfolg für unsere Mannschaft. Wir konnten in der 30 Minute durch Okan Yilmaz in Führung gehen. Waren in Folge sehr dominant und haben in der 65. Minute einen Strafstoß vergeben. So haben wir bis zur 87. Minute gebraucht, um den Sieg am Ende mit dem 2:0 abermals durch Okan Yilmaz zu fixieren!“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.