Kirchbichl gewinnt Mittelfeldduell gegen Haller Löwen – Natters bleibt mit Sieg gegen die Union an der Aufstiegszone dran!

Nach der 16. Runde der Tirol Liga bleibt der FC Koch Türen Natters dem Sc Mils auf den Fersen. Mils konnte den zweiten Tabellenplatz mit einem hart erkämpften 2:1 in Umhausen verteidigen. Natters hatte gegen die Generali Union Innsbruck kaum Probleme und gewinnt mit 4:0. Alle Treffer fielen bereits in der ersten Hälfte, in Hälfte zwei Sommerfußball Anfang April aufgrund der sommerlich vom Himmel strahlenden Sonne. Der SV Kirchbichl setzt sich gegen Hall mit 3:1 durch.

Der FC Kirchbichl analysiert den Sieg über die Haller Löwen

Heimsieg! Zähmung der Haller Löwen in der SVK-Arena! Unsere ungeschlagene Meisterschaftsserie vor eigenem Publikum geht weiter! Auch gegen die spielstarken Haller können wir die drei Punkte in Kirchbichl behalten. Zweimal Blitzstart – sowohl in Halbzeit eins als auch in Halbzeit zwei sichern uns diesen Heimerfolg. Und zwei Mal kann sich Tobias Noggler als Torschütze feiern lassen. Unsere gut gestaffelte Defensive lässt heute nur sehr wenig zu und vorne haben wir unsere Goalgetter Noggler und Gschösser! Stammkeeper Sebastian Trummer musste krankheitsbedingt vor dem Spiel w.o. geben. Aber genau dafür haben wir unseren Youngster Romeo Rodriguez im Team! Er macht seine Sache wie gewohnt ausgezeichnet! Hall hatte zwar mehr den Ball, die besseren Torchancen hatte aber definitiv der SVK. Deshalb geht dieser Sieg mehr als in Ordnung! Gratulation an das gesamte Team und den Trainerstab!

Hattrick von Florian Schweighofer für Natters gegen die Union Innsbruck

Aleksandar Matic, Trainer FC Koch Türen Natters: „Absolut verdient gewonnen. Wir haben von der ersten Minute an Gas gegeben und konnten mit einem 4:0 in die Pause gehen. Alle Treffer schöne Kombinationen, die dreimal Florian Schweighofer erfolgreich abgeschlossen hat. Das 1:0 hat Tobias Muigg erzielt. Es war ja schon ein echter Sommertag, deswegen wurde in Halbzeit zwei einen Gang zurück geschalten!“

