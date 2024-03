Wacker Innsbruck siegt gegen Oberperfuss – Dämpfer für Natters bei den Haller Löwen!

Details Samstag, 30. März 2024 00:55

Das 3:1 des FC Wacker Innsbruck vor fast 2000 (!) Zuschauern und Fans schaut auf den ersten Blick klar aus. Wacker war die dominierende Mannschaft, aber der SV Weber Beton Oberperfuss hat sich am Tivoli teuer verkauft. Oberperfuss zu Beginn der zweiten Hälfte mit der Chance auf das 2:0, aber Wacker gewinnt am Ende 3:1. Ebenfalls 3:1 siegt der SV Hall in der 15. Runde der Tirol Liga gegen den FC Koch Türen Natters. Natters mit der dritten Saisonniederlage und die eröffnet dem SC Mils am Karsamstag um 16 Uhr im Heimspiel gegen Münster die Chance, den zweiten Tabellenplatz etwas zu untermauern. Längenfeld kommt schlecht in die Rückrunde – eine 0:3-Heimniederlage gegen den stark aufspielenden Tabellenletzten SV Breitenbach.

Wacker Innsbruck trifft gegen Oberperfuss im Finish dreimal!

Sebastian Siller, Trainer FC Wacker Innsbruck: „Eine sehr dominante Vorstellung meiner Mannschaft über neunzig Minuten. Wir haben sehr viele Chancen in der ersten Hälfte liegen gelassen. In der 12. Minute das 0:1 durch Philipp Andrä. Etwas kritisch der Start in die zweite Hälfte, da hätte das 0:2 fallen können. Aber wir haben dann weiter dominiert und im Finish alles klar gemacht. Shaked Wexler, Rami Tekir und Marko Popovic haben am Ende für einen 3:1-Erfolg gesorgt. Ein hochverdienter Sieg, wir waren über neunzig Minuten das klar bessere Team!“

Haller Löwen bezwingen Natters

Akif Güclü, Trainer SV Hall: „In der ersten Halbzeit haben wir das Spiel gut kontrolliert. Schwierige Verhältnisse am Platz, ein sehr starker Wind. Wir hatten sehr viel Ballbesitz und haben in der 25. Minute nach einer Ecke durch Tobias Muigg das 0:1 bekommen. Der Wind hat ein bisschen mitgeholfen. Vier Minuten vor der Pause aber eine sehr gute Aktion über rechts, wir am Drücker und das verdiente 1:1 durch Pascal Burger. In der zweiten Hälfte waren wir läuferisch einfach stärker. Starke Flanke von Benjamin Kraft auf Yigit Baydar und das 2:1 in der 64. Minute. In dieser zweiten Hälfte ein einziger Schuss von Natters auf unser Tor. Wir hätten den Sack schon früher zumachen können, das 3:1 ist aber dann einem jungen eingewechselten Spieler in der Nachspielzeit geklungen. Kemal Yilmaz sorgt für den Endstand von 3:1. Ein verdienter Erfolg, Charakter gezeigt und sich belohnt!“

