Wacker Innsbruck baut nach Kantersieg gegen Längenfeld Führung aus – Umhausen bezwingt Münster

Eigentlich hat ja keiner daran gezweifelt, aber nach Runde siebzehn der Tirol Liga hat der FC Wacker Innsbruck die Führung auf acht Punkte ausgebaut. Gegen die im Herbst sehr stark auftretenden Kicker des SV Längenfeld konnte Wacker mit 6:0 gewinnen. Gleichzeitig hat der schärfste Verfolger Mils die Heimpartie gegen Mayrhofen 2:3 verloren. Natters holt auswärts bei Oberland West ein 1:1 und so wird der Kampf um den zweiten Aufstiegsplatz aber umso spannender. Die Nummer zwei, Mils, Natters und Mayrhofen trennen nur vier Punkte. Der SV Umhausen springt durch ein 4:1 gegen den SC Münster auf Tabellenplatz zehn.

Klarer Erfolg von Umhausen gegen Münster nach durchwachsener Leistung

Rene Reinstadler, Trainer SV Umhausen: „Zunächst mal eine ganz klare Feststellung – das Ergebnis von 4:1 ist zu hoch ausgefallen. Es gibt nicht die Kräfteverhältnisse am Platz in den neunzig Minuten richtig wieder. Es war nicht die beste Leistung meiner Mannschaft im Gegensatz zu den letzten Spielen, wo wir uns aber leider nicht für die guten Leistungen belohnt haben. Wir konnten gegen Münster in der 36. Minute durch Thomas Ganglberger in Führung gehen. Ein Weitschuss, der ziemlich genau gepasst hat. Dann haben wir zwei bis drei gute Chancen liegen gelassen und das Spiel blieb sehr eng bis zum Finish. In der 78. Minute ein Gestocher und Lukas Gstrein macht das 2:0. Drei Minuten später nach einem Eckball das 3:0 - offiziell gewertet als Eigentor der Gäste. Drei Minuten vor Schluss eine Flanke und Kopfballtreffer von Niklas Gstrein. In der Nachspielzeit der Ehrentreffer der Gäste zum 1:4 durch Selcuk Temiz. Wir haben uns heute nach einer nicht guten Leistung mit einem Dreier belohnt, das ist das positive Resümee dieser Partie!“

Halbes Dutzend Treffer für Wacker Innsbruck gegen Längenfeld

Sebastian Siller, Trainer FC Wacker Innsbruck: „Ein absolut verdienter Sieg vor toller Zuschauerkulisse. Auch heute waren wieder über 1500 Fans am Tivoli dabei. Wir haben heute auch offensiv etwas effektiver gespielt, aber trotzdem wieder einige Möglichkeiten vergeben. In der ersten Hälfte haben Lucas Scholl und Adrian Lechl getroffen. In Hälfte zwei abermals Adrian Lechl, Hassine Refai, Okan Yilmaz und Rami Tekir. Am Ende ein klarer 6:0 Erfolg, aber man muss sagen, dass sich Längenfeld nach Kräften gewehrt hat.“

