Mayrhofen klopft nach Sieg in Natters an der Aufstiegszone an – Union Innsbruck setzt in Längenfeld Aufwärtstrend fort

Details Montag, 06. Mai 2024 23:52

Oberperfuss konnte in der 20. Runde der Tirol Liga dem SC Mils ein 2:2 abringen. Mit viel Routine hat SVG Bründl Sports Mayrhofen beim FC Koch Türen Natters einen 3:2-Erfolg gefeiert. Damit heißt das große Duell in den letzten sechs Runden der Meisterschaft um den zweiten Aufstiegsplatz wohl Mils gegen Mayrhofen. Für Wacker Innsbruck war das 1:1 gegen die Haller Löwen durch das Remis von Mils kein Beinbruch – weiterhin acht Punkte Vorsprung auf Mils. Der nächste Gegner am 9. Mai 2024 um 15:15 Uhr für Wacker Innsbruck ist die Generali Union Innsbruck. Nicht zu unterschätzen, denn die Union konnte auch den SV Längenfeld mit 1:0 bezwingen.

Union Innsbruck siegt in Längenfeld

Stefan Milenkovic, Trainer Generali Union Innsbruck: „Wir haben gewusst, was uns in Längenfeld erwartet und sind sehr gut ins Spiel gekommen. Der Gegner hat sehr stark über die Seiten agiert, wir sind aber sehr kompakt gestanden. Wir hatten viele Konterchancen und in der 22. Minute konnten wir durch David Bosnjak mit 1:0 in Führung gehen. In der Pause haben wir uns eingeschworen, dass wir diesen Dreier nicht mehr aus der Hand geben. Es gab auch fast keine Möglichkeiten mehr für die Heimelf. In der 70. Minute haben wir mit einem Freistoß nur die Latte getroffen. Ein ganz großes Pauschallob an die Mannschaft! Sie haben sich diesen Dreier verdient!“

Coach von Natters nach Niederlage gegen Mayrhofen: „Unserer jungen Mannschaft gehört die Zukunft!“

Aleksandar Matic, Trainer FC Koch Türen Natters: „Die erste Halbzeit wurde sehr körperbetont geführt. Wir konnten in der 14. Minute durch einen verwandelten Strafstoß von Andreas Fritz in Führung gehen. In der 27. Minute nach einem Stanglpass das 1:1 durch Manuel Einwallner. In der 52. Minute die erneute Führung für unsere Elf durch Florian Schweighofer. In Folge haben wir sicher vier bis fünf Topchancen vernebelt. In der 80. Minute sind wir nicht gut gestanden, 2:2 durch Patrick Eberharter. Ein Strafstoß, über den man aus meiner Sicht diskutieren kann, hat dann den Gästen durch Manuel Einwallner den 3:2 Erfolg gebracht. Bin zufrieden mit unserer Mannschaft, ihr gehört mit zehn extrem jungen Spielern ganz sicher die Zukunft. Aber ihnen fehlt die Erfahrung, wie man solche Spiele für sich entscheidet. Gratulation an Mayrhofen!“

