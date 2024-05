Packend & kurzweilig: SV Kirchbichl ringt FC Natters nieder

Details Freitag, 24. Mai 2024 21:57

Im Zuge der 22. Runde der Tirol Liga setzte sich SV Kirchbichl am Freitagabend knapp mit 2:1 gegen den FC Natters durch. Das Spiel war geprägt von intensiven Zweikämpfen und strategischem Geschick beider Teams, wobei Christoph Gschösser zum Matchwinner auf Seiten der Hausherren avancierte.

Torlose erste Halbzeit, dann Blitzstart in Abschnitt zwei

Die Partie begann mit hohem Tempo, wobei beide Mannschaften sich keine Blöße geben wollten. Die ersten Minuten des Spiels zeigten SV Kirchbichl und FC Natters in einem intensiven Schlagabtausch, jedoch ohne zählbare Ergebnisse. Erst in der 48. Minute gelang es Christoph Gschösser, nach einer beeindruckenden Einzelaktion, den Ball im Netz der Gäste unterzubringen und somit das 1:0 für die Hausherren zu erzielen. Diese Führung gab Kirchbichl deutlich Auftrieb, während Natters um eine schnelle Antwort bemüht war.

Hochspannung bis zum Schlusspfiff

SV Kirchbichl versuchte folglich, das Spiel zu kontrollieren, und fand in der 64. Minute erneut durch Christoph Gschösser, der einen präzisen Stanglpass verwertete, den Weg ins Tor. Mit dem 2:0 schien das Spiel bereits entschieden, doch FC Natters zeigte Charakter. Nur eine Minute später, in der 65. Minute, erzielte Tobias Muigg den Anschlusstreffer zum 2:1. Dieser Treffer brachte die Spannung zurück und Natters drängte auf den Ausgleich.

In den folgenden Minuten entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, wobei Natters mehrfach gefährlich vor das Tor von Kirchbichl kam. Die Hausherren standen tief und verteidigten mit Mann und Maus. Eine Schlüsselszene war die Gelb-Rote Karte für Sebastian Pointner von Natters in der 86. Minute, die die Gäste in Unterzahl brachte. Trotz numerischer Überlegenheit gelang es Kirchbichl nicht, den Sack zuzumachen, und so blieb es bis zum Ende beim knappen Vorsprung.

Das Spiel endete nach intensiven acht Minuten Nachspielzeit mit einem 2:1-Heimsieg für SV Kirchbichl.

Analyse des SV Kirchbichl: „Zurück auf der Siegerstraße! In einem insbesondere in der zweiten Halbzeit flotten und attraktiven Tirolerliga-Spiel schlagen unsere „Boys“ den FC Natters schlussendlich verdient mit 2:1. Nach einem guten Start verlieren wir etwas die Spielkontrolle. Natters übernimmt das Kommando und vergibt die Topchance auf das 0:1. In der zweiten Halbzeit können wir uns nochmals steigern und gehen rasch durch eine schöne Gschösser-Einzelaktion in Führung. Der eingewechselte Hechenbichler (heiratet morgen seine Theresia!) serviert Gschösser dann mustergültig das 2:0. Praktisch im Gegenzug fangen wir uns aber den Anschlusstreffer durch den jungen Muigg. So bleibt es bis zum Schluss spannend. Wir lassen einige mega Konterchancen auf die Vorentscheidung liegen. Natters hat zwar noch die eine oder andere Halbchance auf den Ausgleich, wir bringen den Vorsprung (insbesondere nach dem Ausschluss von Natters-Keeper Pointner) aber dann doch relativ sicher über die Zeit und schenken Coach Peter Schnellrieder 3 Punkte zu seinem heutigen Geburtstag. Weiter geht es bereits am Mittwoch mit einem weiteren Heimspiel im Unterlandderby gegen den SC Münster.“ (Quelle: SV Kirchbichl facebook)

Tirol Liga: Kirchbichl : FC Natters - 2:1 (0:0)

65 Tobias Muigg 2:1

64 Christoph Gschösser 2:0

48 Christoph Gschösser 1:0

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Luggi K. erstellt.

