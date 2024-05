Wacker Innsbruck kassiert in letzter Sekunde Ausgleich gegen Hall – Münster siegt gegen Brixen

Details Dienstag, 07. Mai 2024 00:14

Der SV Hall hat auch gegen den Tabellenführer FC Wacker Innsbruck in der 20. Runde der Tirol Liga den Aufwärtstrend bestätigt. Das 1:1 tat Wacker im ersten Moment sicher weh. Allerdings konnte auch Verfolger Mils in Oberperfuss nur einen Punkt holen. Für Wacker Innsbruck steht nun das Derby bei der Union Innsbruck an – Anpfiff ist bereits am 9. Mai 2024 um 15:15 Uhr. Im Kellerduell konnte sich der SC Münster gegen den SV Brixen mit 4:2 durchsetzen und Brixen auf den vorletzten Platz verdrängen.

Die Haller Löwen holen vor 1500 Fans am Tivoli Punkt gegen Wacker Innsbruck einen Punkt!

Akif Güclü, Trainer SV Hall: „Aufgrund der zweiten Halbzeit sicherlich ein verdienter Punkt für meine Mannschaft. Unser Rückstand allerdings recht früh. Ein Fehler im Spielaufbau und Wacker Innsbruck geht in der 10. Minute durch Okan Yilmaz in Führung. In der zweiten Halbzeit hat sich unsere Elf dann mehr zugetraut, wir haben höher attackiert und auch die Oberhand bekommen. Im Finish dann eine Großchance für Filip Tomic auf das 1:1. In der Nachspielzeit gelingt uns dann auch das 1:1 durch Yoni Mpayi Ngamiteni. Auch unser Goalie war vorne mit dabei und er hat den Ball per Kopf verlängert. Bin unglaublich stolz auf meine Mannschaft, die ersten Punkte, die Wacker Innsbruck zu Hause hergeben musste!“

SC Münster analysiert Erfolg gegen Brixen

Trotz einiger guter Auftritte im Frühjahr konnte unsere KM I in der Meisterschaft noch keine Punkte holen: Das sollte sich beim Heimspiel gegen den Tabellennachbarn Brixen ändern. Leider gingen die Gäste bereits in der 1. Minute in Führung: Philipp Schmidt bekam den Ball halb rechts und während David Dreossi noch mit einem Querpass rechnete, schoss Schmidt flach und trocken ein. In der 7. Minute konnte Peter Kostenzer erstmalig mit einem Schuss aufzeigen. In der 16. Minute fiel dann der Ausgleich durch Kurt Herndler - ebenfalls ein flacher Schuss. Kurz vor der Pause bediente Sandro Schrettl Selcuk Temiz mustergültig, aber dessen Schuss landete nicht im Netz.

Nach der Pause ein Dèjà-vu: Schon in der 48. Minute verschlief unser Team einen Angriff über rechts und Maximilian Aschaber nahm die Flanke dankbar an und köpfelte zum 1:2 ein. Leider verletzte er sich aber auch bei diesem Treffer und musste ausgewechselt werden. Fünf Minuten später brach Selcuk Temiz durch und wurde von hinten gelegt: Elfmeter! Kurt Herndler verwandelte flach und obwohl der Keeper die richtige Seite gewählt hatte, kam er nicht an den präzisen Schuss. Zuerst verfehlte Andreas Neurauter mit einem Distanzschuss den Kasten, aber wenig später nutzte Selcuk Temiz ein ungenaues Rückspiel der Brixener und brachte unser Team mit 3:2 in Führung. Sichtlich befreit tankte er sich sechs Minuten später durch die Abwehr und erhöhte auf 4:2. Peter Kostenzer fand noch eine gute Kopfballchance vor, aber es fiel kein weiterer Treffer und endlich konnten die ersten Punkte im Frühjahr eingefahren werden.

