1. Landesklasse: Beliebtestes „hausbauführer.at“ Unterhaus-Team 2020 ist…

Ligaportal.at - Österreichs größtes Fußballportal - veranstaltete von 14. April bis 31. Mai die große Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Unterhaus-Team Österreichs, die am gestrigen Sonntag mit einer grandiosen Wahlbeteiligung zu Ende ging. Unfassbare 2.412.898 Stimmen wurden summa summarum abgegeben, mehr als jemals zuvor in der Geschichte des Ligaportals. Der ganz große Österreich-Sieger kommt aus dem Burgenland und heißt: FC Illmitz. Aber wie sieht es in deiner Liga aus? Wir haben die TOP 10 für euch:

Verein Stimmen SC Hohenweiler 72 4563 RW Langen 1048 FC Nüziders 304 FC Riefensberg 105 Viktoria Bregenz 79 FC Lingenau 62 FC Klostertal 51 FC Thüringen 42 FC Doren 34 Hohenems 1b 25

