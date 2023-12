Au glänzt im Herbst 2023 - durchwachsene Bilanz für Krumbach!

Details Dienstag, 19. Dezember 2023 17:27

Sensationelle Vorstellung vom Aufsteiger FC Raiffeisen Au in der Hinrunde der 1. Landesklasse 2023/24. Mit fünf Punkten Vorsprung auf Doren geht man als klarer Tabellenführer in die Rückrunde. Klimatechnik Sparber FC Krumbach hat nicht wirklich enttäuscht, aber für Obfrau Theresa Wetz war es eine durchwachsene Herbstsaison. Krumbach holt in den ersten vier Spielen starke acht Punkte, aber dann gibt es in fünf Spielen vier Niederlagen. Auch die beiden letzten Spiele gehen verloren. Das Duell gegen Leader Au nur knapp mit 2:3.

Erwartungen mehr als übertroffen!

Wie ist der Herbst 2023 ganz allgemein betrachtet aus sportlicher Sicht gelaufen?

Herbert Natter, Obmann FC Raiffeisen Au: „Viel besser geht es wohl nicht als Aufsteiger Herbstmeister, die ersten acht Spiele gewonnen, Cup-Achtelfinale, also die Erwartungen sind mehr als übertroffen worden!“

Höhepunkte und Tiefpunkte in sportlicher Hinsicht im Herbst 2023?

Herbert Natter: „Höhepunkte gab es viele, ein Highlight war sicher der 6:1 Sieg im Cup gegen Landesligist Kennelbach. Tiefpunkte zu nennen wäre jammern auf hohem Niveau, aber besonders schmerzlich war die Heimniederlage gegen Thüringen!“

Konnten die gesetzten Ziele erreicht werden?

Herbert Natter: „Diese wurden nicht nur erreicht, sondern sogar übertroffen!“

Wie hat sich die fußballerische Qualität in der Liga in den letzten Jahren entwickelt?

Herbert Natter: „Ich denke, dass das Niveau generell auch in den unteren Ligen sehr beachtlich ist, leider nicht immer mithalten können hier manche Schiedsrichter!“

Ist der VAR eine Gefahr für den Fußballsport an und für sich oder ist er positiv zu sehen?

Herbert Natter: „Der VAR ist keine Gefahr, sondern eher schon eine gute Weiterentwicklung für den Fußball!“

Titelfavoriten in der eigenen Liga und Ziele für das Frühjahr 2024?

Herbert Natter: „Vorne mitspielen werden sicherlich Satteins, Doren, Hohenweiler und Tisis. Ziel ist wohl jetzt schon einer der beiden ersten Plätze!“

Wie schaut die Planung für die Wintermonate aus?

Herbert Natter: „Am 5.2.2024 geht es wieder los, in der Vorbereitung stehen einige Testspiele gegen höherklassige Teams an. Zudem ist auch wieder ein Trainingslager geplant und auch am Hallenmasters wird ein gemischtes Team von 1b und KMI teilnehmen!“

Veranstaltungen vom Verein im Winter 23/24?

Herbert Natter: „Am 16. und 17.12.23 fand das eigene Nachwuchshallenturnier statt, für 18.1.2024 ist die Jahreshauptversammlung angesetzt!“

Noch Lehrgeld bezahlt!

Theresa Wetz, Obfrau Klimatechnik Sparber FC Krumbach: „Durchwachsene Herbstsaison des FC-Krumbach!

Nach dem zweimaligen Aufstieg in die 1. Landesklasse hat unsere Mannschaft eine durchwachsene Herbstrunde hinter sich. Nach dreizehn Runden stehen wir auf dem neunten Tabellenplatz mit fünfzehn Punkten. Es konnten vier Spiele gewonnen werden, drei Spiele wurden unentschieden gespielt und sechs Spiele wurden verloren. Schmerzlich war die knappe 2:3 (0:2) Niederlage beim letzten Spiel gegen den klaren Tabellenführer FC Au.

Unser Top-Torschütze war Kocabay Kürsat mit neun Treffern, gefolgt von Keskin Ridvan mit sechs Treffern. Gesamt konnten sich sechs Spieler für zweiundzwanzig Treffer in die Torschützenliste eintragen. Vierundzwanzig Gegentreffer mussten wir in diesen dreizehn Spielen hinnehmen. Unser Trainerteam Hans Waldner und Josef Meusburger haben einundzwanzig Spieler in der abgelaufenen Saison eingesetzt. Junge Eigenbauspieler konnten in der Hinrunde einen Stammplatz erkämpfen – das ist sehr erfreulich!

Fazit ist, dass wir in dem einen oder anderen Spiel noch Lehrgeld bezahlt, uns aber trotzdem gut geschlagen haben. Jetzt gilt es sich zu erholen und dann im Frühjahr mit vollem Einsatz gleich die Punkte zu holen, sodass wir mit den Abstiegsplätzen nichts zu tun haben. Start ist am 30. März 2024 mit dem Heimspiel gegen den FC-Thüringen!“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.