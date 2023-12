Doren steht nach der Hinrunde am zweiten Tabellenplatz!

Details Dienstag, 12. Dezember 2023 01:14

Sehr erfolgreiche Hinrunde des FC Baldauf Doren in der 1. Landesklasse 2023/24. Au hat sich zwar schon mit fünf Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze abgesetzt, aber dahinter wird sicher der zweite Aufstiegsplatz sehr umkämpft sein. Doren, Satteins, Hohenweiler und Tisis trennen nur zwei Punkte. Die ausführliche Analyse der Hinrunde des FC Doren kommt vom Trainer Günter Riedesser!

Wie ist der Herbst 2023 ganz allgemein betrachtet aus sportlicher Sicht verlaufen?

Günter Riedesser, Trainer FC Baldauf Doren: „Wir sind in dieser Saison gleich mit einer Serie gestartet; die ersten 4 Runden in der 1. Landesklasse wurden allesamt gewonnen und somit hatten wir zwölf Punkte auf unserem Konto; zudem war der Monat August für uns auch bei weiteren Spielen sehr erfolgreich; wir konnten unser erstes VFV- Cup-Spiel mit 6:0 gegen FC Lauterach 1c gewinnen und auch die 2. VFV-Cup Runde konnten wir hochverdient gewinnen gegen den Vorarlbergligisten SK Meiningen, wo wir zwischenzeitlich schon 3:0 und 4:1 geführt hatten. In der 3. Runde schieden wir dann unglücklich mit 0:1 gegen den FC Lauterach (KM) aus. Somit war der VFV-Cup dann auch Geschichte. Dafür haben wir im Wäldercup gegen den FC Egg (Eliteliga) mit 1:0 gewonnen und somit konnte der FC Doren das erste Mal in der Vereinsgeschichte in das Wäldercup-Halbfinale einziehen, das wir am 11.11. aber dann mit 4:1 verloren haben. Gratulation an dieser Stelle an den FC Hittisau. Dennoch war es ein toller Erfolg für den gesamten Verein, erstmalig im Halbfinale zu stehen. Zurück zur Meisterschaft: am 5. Spieltag mussten wir zum FC Tisis, wo wir mehr als unglücklich mit 1:2 verloren und auch die 6. Runde wurde mit 1:2 gegen den FC Au verloren! Danach kam die 7. Runde, wo wir dann dieses Auswärtsspiel mit 3:0 hochverdient gewinnen konnten. Dann kamen drei Unentschieden in Folge: SC Hohenweiler (1:1), FC Lauterach 1b (3:3) und FC Krumbach (1:1). Erst ab der 11. Runde fanden wir wieder auf die Siegerstraße zurück, wir gewannen das Spitzenspiel in Satteins mit 1:0; danach ein klares 5:2 gegen Altach 1b und zum Schluss haben wir in Egg das kleine Derby mit 2:0 gewonnen.

Wir stehen derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz mit 27 Punkten, den wir uns erarbeitet haben. Ich denke, dass wir zu Recht auf diesem Platz stehen; dennoch muss ich anmerken, dass ich so gut wie nie den kompletten Kader zur Verfügung hatte; manchmal fehlten 3 bis 4 Stammspieler und das ist echt mühsam; außerdem haben wir viel zu viele Torchancen liegen lassen und darum auch unnötige Punkte verloren! Spielerisch gehören wir ganz sicher zu den 3 besten Teams in dieser Liga. Aber im Großen und Ganzen bin ich schon zufrieden mit den gezeigten Leistungen. Aber unsere Torquote lässt einfach sehr zu wünschen übrig. Wir erarbeiten uns extrem viele Torchancen, aber die Verwertung ist miserabel!“

Höhepunkte und Tiefpunkte in sportlicher Hinsicht im Herbst?

Günter Riedesser: „Der absolute Höhepunkt war der Sieg im Wäldercup gegen die 1. KM vom FC Egg; wir haben die Egger Mannschaft durch unser hohes Pressing immer wieder vor Probleme gestellt und gleichzeitig haben wir richtig gut Fußball gespielt! Der 1:0 Sieg war hochverdient an diesem Tag. Zudem das Wälderderby zu Hause gegen den FC Au, welches wir zwar mit 1:2 verloren haben, aber die Stimmung war genial. Knapp 500 Fans waren da; das war lässig. An dieser Stelle noch Gratulation an den FC Au zum Herbstmeistertitel! Der Tiefpunkt war das 3:3 in Lauterach gegen das dortige 1b. Wir haben alles vermissen lassen, was uns sonst auszeichnet. Das war das mit Abstand schlechteste Spiel in dieser Herbstsaison.“

Konnten die gesetzten Ziele erreicht werden?

Günter Riedesser: „Diese Frage kann ich klar mit Ja beantworten, aber es wäre noch einiges mehr drin gewesen. Die verlorenen Punkte gegen FC Lauterach 1b und FC Krumbach tun dreifach weh. Aber das Gute ist, dass wir im Frühjahr alles noch in eigener Hand haben. Wir stehen auf Platz 2 und den wollen wir behalten.“

Wie hat sich die fußballerische Qualität in der Liga in den letzten Jahren entwickelt?

Günter Riedesser: „Wir haben schon ein paar Teams, wo einige richtig gute Kicker sind. Es gibt einige Spieler, die mindestens 2 Ligen höher spielen können!! Aber es ist ja nicht immer nur die Liga entscheidend, sondern auch die jeweiligen Trainer, ob sie die Mannschaften bzw. die Spieler weiter entwickeln können. Bei meiner Mannschaft weiß ich, dass es mehrere Spieler gibt, die jederzeit in der VL spielen könnten; aber viele wollen gar nicht weiter oben spielen. Ich denke, dass es bei anderen Teams aus der 1. Landesklasse genauso ist. Daher denke ich, dass die Qualität von einigen Teams schon sehr gut ist!“

Titelfavoriten in der 1. Landesklasse und Ziele für das Frühjahr 2024?

Günter Riedesser: „Ich denke, dass es sich die ersten fünf Teams, die jetzt vorne stehen, den Titel bzw. den Aufstieg untereinander ausmachen werden. Unser persönliches Ziel ist und bleibt der Aufstieg in die Landesliga, aber allem voran wünsche ich mir, dass ich mal längere Zeit aus dem vollen Kader schöpfen kann. Überhaupt ist natürlich die Gesundheit aller Spieler das wichtigste Ziel. Hoffentlich kommen wir ohne gröbere Verletzungen durch das Frühjahr.“

Planung für die Wintermonate?

Günter Riedesser: „Am 20.12. haben wir die erste Runde im Hallenmasters, danach kicken die Jungs auf freiwilliger Basis in der Halle in Doren; ab 29.01.2024 beginnt die Vorbereitung auf das Frühjhar 2024. Am 30.3.2024 geht es mit dem Spiel beim SK Bürs los. Wir werden normal drei- bis viermal pro Woche trainieren plus jeweils einem Testspiel. Die Vorbereitung dauert etwa neun Wochen. Vielleicht gehen wir noch auf ein Trainingslager nach Spanien, der Termin ist aber noch nicht fixiert! Wir werden zweimal auf dem Kunstrasen in Hittisau trainieren und wir können Krafttraining in der Halle machen!“

Veranstaltungen vom Verein im Winter?

Günter Riedesser: „Wie immer findet das Dorener Preisjassen statt!“

Persönliche Anliegen?

Günter Riedesser: „Ein persönliches Anliegen ist mir einfach der Kinderfußball! Bitte lasst die Kinder selber die Entscheidungen treffen, die Kinder sollen Spaß beim Kicken haben und nicht mit Angst spielen!“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.