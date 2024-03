Herbert Natter, FC Au: „Nach dem tollen Herbst ist jetzt schon der Aufstieg das neue Saisonziel.“

Details Samstag, 23. März 2024 00:51

In einer Woche startet auch die 1. Landesklasse in die Rückrunde und mit dem FC Raiffeisen Au steht doch sensationell eine Mannschaft ganz oben, mit der man im Titelrennen nicht unbedingt gerechnet hatte. Au startet am 30. März 2024 auswärts beim Tabellendritten Satteins in die Rückrunde und damit wird das Fußballjahr 2024 mit einem echten Schlager eröffnet.

Überblick über die Kaderänderungen im Winter 2023/24?

Herbert Natter, Obmann FC Raiffeisen Au: „Es hat keine Veränderungen im Kader gegeben.“

Rückblick auf die Vorbereitung und Testspielergebnisse?

Herbert Natter: „Leider gab es in der Vorbereitung heuer durch Krankheiten und Verletzungen doch immer wieder mehrere längere Ausfälle und so mussten immer wieder Spieler der 1b bei den Testspielen aushelfen, umso erfreulicher waren die guten Ergebnisse.

FC Raiffeisen Au I - FC Alberschwende 1b: 2:2

FC Andelsbuch I - FC Raiffeisen Au I: 4:3

FC Bizau I - FC Raiffeisen Au I: 0:1

FC Raiffeisen Au I - SW Bregenz Amateure: 2:0

Viktoria Bregenz I - FC Raiffeisen Au I: 2:4

FC Schwarzach I - FC Raiffeisen Au: 1:4

Gibt es verletzte Spieler, die nicht von Beginn an eingesetzt werden können?

Herbert Natter: „Ingo Gasser ist aufgrund von Bandscheibenproblemen leider nicht mehr dabei. Nikolas Jourdain fehlte fast die ganze Vorbereitung, ansonsten hoffen wir, dass wir in einer Wochen alle einsatzbereit sind.“

Ziele für das Frühjahr 2024?

Herbert Natter: „Nach dem tollen Herbst ist jetzt schon der Aufstieg das neue Saisonziel.“

Titelfavoriten?

Herbert Natter: „Satteins, Tisis, Hohenweiler, Doren!“

Allgemeine Neuigkeiten vom Verein?

Herbert Natter: „Ingo Gasser hat für die Saison 2024/25 die sportliche Leitung übernommen, danach wird aber noch ein Nachfolger gesucht. Mit Norbert Purin haben wir zudem einen neuen Nachwuchsleiter.“

Persönliche Anliegen?

Herbert Natter: „Die von vielen Vereinen nach außen propagierte Wichtigkeit des 1b-Teams oder des Nachwuchses ist auf dem Platz und besonders im Umfeld der Spiele nicht immer zu sehen. Es nicht entscheidend, das darüber gesprochen wird, sondern das es bei den Spielen auch gelebt wird durch die Vereine!“

