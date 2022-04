SC Hohenweiler 72 ringt Viktoria Bregenz nieder

Details Freitag, 08. April 2022 00:58

FC Viktoria 62 Bregenz und Sportclub Hohenweiler 72 boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. SC Hohenweiler 72 hatte im Hinspiel mit 3:1 das bessere Ende für sich gehabt.

Hannes Gasser brachte den Gast in der fünften Minute nach vorn. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Fabian Ponticelli schnürte einen Doppelpack (31./39.), sodass Hohenweiler 72 fortan mit 3:0 führte. Das überzeugende Auftreten von Sportclub Hohenweiler 72 fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. Leon Endres beförderte das Leder zum 1:3 von Viktoria Bregenz über die Linie (77.). In der Nachspielzeit (92.) gelang Tarkan Parlak der Anschlusstreffer für den Gastgeber. Nachdem zunächst überhaupt nichts zusammengelaufen und Viktoria deutlich ins Hintertreffen geraten war, bäumte sich FC Viktoria 62 Bregenz noch einmal auf und betrieb immerhin noch Ergebniskosmetik.

Nach 16 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für Viktoria Bregenz 25 Zähler zu Buche. Der letzte Dreier liegt für Viktoria bereits drei Spiele zurück.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich SC Hohenweiler 72 in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den achten Tabellenplatz.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein.

Am nächsten Samstag reist FC Viktoria 62 Bregenz zu BayWaLamag FC Thüringen, zeitgleich empfängt Hohenweiler 72 FC Rotenberg 1b.

1. Landesklasse: FC Viktoria 62 Bregenz – Sportclub Hohenweiler 72, 2:3 (0:3)

92 Tarkan Parlak 2:3

77 Leon Endres 1:3

39 Fabian Ponticelli 0:3

31 Fabian Ponticelli 0:2

5 Hannes Gasser 0:1