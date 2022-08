FC Doren deklassiert SC Hohenweiler 72

Details Montag, 08. August 2022 07:11

Fußballclub Doren kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 6:0-Erfolg davon.

Irfan Topal stellte die Weichen für den Gastgeber auf Sieg, als er in Minute zwei mit dem 1:0 zur Stelle war. FC Doren führte schließlich das 2:0 herbei (22.). Mit dem 3:0 von Rene Schedler für Fußballclub Doren war das Spiel eigentlich schon entschieden (38.). FC Doren dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine. Michael Kolb gelang ein Doppelpack (47./58.), mit dem er das Ergebnis auf 5:0 hochschraubte. FC Doren schraubte das Ergebnis in der 86. Minute mit dem 6:0 in die Höhe. Ein Auftakt nach Maß: Fußballclub Doren schlug vor heimischer Kulisse im ersten Saisonspiel Sportclub Hohenweiler 72 souverän.

Das nächste Mal ist FC Doren am 18.09.2022 gefordert, wenn man bei Farbencenter FC Thüringen antritt. Für SC Hohenweiler 72 geht es in neun Wochen weiter, wenn man am 09.10.2022 bei FC Thüringen gastiert.

1. Landesklasse: Fußballclub Doren – Sportclub Hohenweiler 72, 6:0 (3:0)

86 Thomas Voegel 6:0

58 Michael Kolb 5:0

47 Michael Kolb 4:0

38 Rene Schedler 3:0

22 Julian Klammer 2:0

2 Irfan Topal 1:0