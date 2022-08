Dank Sinz krallt sich RW Langen spät den Sieg

Details Montag, 08. August 2022 09:35

Ruech Recycling RW Langen errang am ersten Spieltag einen 2:1-Sieg gegen Autohaus Rudi Lins FC Nüziders.

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Lange verbuchte keine der Mannschaften ein Tor für sich, bis FC Nüziders in Minute 61 den Ball schließlich ins gegnerische Netz beförderte. RW Langen traf in Minute 72 zum Ausgleich. Als sich manch einer bereits mit dem Unentschieden abgefunden hatte, schlug der Moment von Johannes Sinz. In der Nachspielzeit war Sinz zur Stelle und markierte den Führungstreffer für den Gast (92.). Letzten Endes holte Langen gegen Autohaus Rudi Lins FC Nüziders drei Zähler.

In drei Wochen, am 24.08.2022, tritt FC Nüziders bei Farbencenter FC Thüringen an, während Langen drei Tage später FC Thüringen empfängt.

1. Landesklasse: Autohaus Rudi Lins FC Nüziders – Ruech Recycling RW Langen, 1:2 (0:0)

92 Johannes Sinz 1:2

72 Janosch Jaeger 1:1

61 Benjamin Duer 1:0