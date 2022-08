Nackenschlag für FC Thüringen

Details Sonntag, 07. August 2022 08:46

VfB Hohenems 1b kam am ersten Spieltag zu einem 5:2-Sieg gegen Farbencenter FC Thüringen.

In der 16. Minute traf Hohenems 1b zum ersten Mal ins Schwarze. Marco Feuerstein schoss die Kugel zum 2:0 für die Gastgeber über die Linie (28.). Mit dem 3:0 durch Nikola Potic schien die Partie bereits in der 30. Minute mit VfB Hohenems 1b einen sicheren Sieger zu haben. Bis zur Pause hielt die Defensive von FC Thüringen dicht, sodass sich der Vorsprung von Hohenems 1b nicht weiter vergrößerte. Mit dem 4:0 für Hohenems 1b war das Spiel eigentlich schon entschieden (47.). Durch ein Eigentor von Sandro Krainz verbesserte VfB Hohenems 1b den Spielstand auf 5:0 für sich (60.). Felix Lampert verkürzte für Thüringen später in der 73. Minute auf 1:5. Nach 88 Minuten beförderten die Gäste das Leder zum 2:5 ins gegnerische Netz. Das Saisondebüt von Hohenems 1b ist also gelungen. VfB Hohenems 1b hat Farbencenter FC Thüringen bezwungen und einen verdienten Sieg vor eigenem Publikum gefeiert.

Hohenems 1b hat das nächste Spiel in zwölf Wochen, am 29.10.2022 gegen FC Thüringen. Nächsten Sonntag (18:00 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen von Thüringen mit SK Bürs.

1. Landesklasse: VfB Hohenems 1b – Farbencenter FC Thüringen, 5:2 (3:0)

88 Christoph Mueller 5:2

73 Felix Lampert 5:1

60 Eigentor durch Sandro Krainz 5:0

47 Noel Boesch 4:0

30 Nikola Potic 3:0

28 Marco Feuerstein 2:0

16 Nicolas Martinovic 1:0