SCR Altach 1b spielt remis gegen Hatlerdorf

Details Sonntag, 14. August 2022 14:59

Im Spiel SC Hatlerdorf gegen SCR Altach 1b trennten sich die Gegner mit einem 2:2-Remis.

Orhan Cil brachte SC Hatlerdorf nach 22 Minuten die 1:0-Führung. Luka Bokanovic beförderte das Leder zum 2:0 des Heimteams über die Linie (35.). Mit der Führung für Hatlerdorf ging es in die Halbzeitpause.



Wenige Minuten später verkürzte SCRA 1b auf 1:2 (52.). Die komfortable Halbzeitführung von SC Hatlerdorf hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Cashpoint SCR Altach 1b schoss den Ausgleich in der 56. Spielminute. Gedanklich hatte Hatlerdorf den Sieg bereits sicher, doch eine famose Aufholjagd sicherte SCR Altach 1b am Ende noch den Teilerfolg.

SC Hatlerdorf ist mit vier Punkten aus zwei Partien gut in die Saison gestartet.

Ein Punkt reichte SCRA 1b, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun einem Punkt steht der Gast auf Platz zehn.

1. Landesklasse: SC Hatlerdorf – Cashpoint SCR Altach 1b, 2:2 (2:0)

56 Fabio Braendle 2:2

52 Fabio Braendle 2:1

35 Luka Bokanovic 2:0

22 Orhan Cil 1:0