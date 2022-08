RW Langen holt dritten Saisonsieg

Details Freitag, 26. August 2022 11:26

Mit 1:2 verlor FC Rotenberg 1b am vergangenen Mittwoch zu Hause gegen RW Langen.

Johannes Sinz stellte die Weichen für Langen auf Sieg, als er in Minute sechs mit dem 1:0 zur Stelle war. Bereits in der 14. Minute erhöhte Peter Wild den Vorsprung des Gasts. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Das 1:2 von FC Rotenberg 1b bejubelte Stefan Fehr (50.). Obwohl Ruech Recycling RW Langen nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es FC Rotenberg 1b zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.

FC Rotenberg 1b findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. In dieser Saison sammelte das Heimteam bisher einen Sieg und kassierte drei Niederlagen.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich RW Langen in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Drei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von Langen.

Das nächste Mal ist FC Rotenberg 1b am 27.08.2022 gefordert, wenn man bei IPA SC Tisis antritt. Für Ruech Recycling RW Langen geht es schon am Samstag weiter, wenn man Farbencenter FC Thüringen empfängt.

1. Landesklasse: FC Rotenberg 1b – Ruech Recycling RW Langen, 1:2 (0:2)

50 Stefan Fehr 1:2

14 Peter Wild 0:2

6 Johannes Sinz 0:1