Hatlerdorf macht es zweistellig

Freitag, 26. August 2022 11:28

Eine zweistellige Niederlage mussten die Gäste gegen Hatlerdorf verkraften. Am Ende verlor SK Bürs mit 1:10.

SC Hatlerdorf erwischte einen Blitzstart ins Spiel und traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Fabian Kilzer schoss die Kugel zum 2:0 für die Heimmannschaft über die Linie (16.). Burhan Yilmaz gelang ein Doppelpack (22./35.), mit dem er das Ergebnis auf 4:0 hochschraubte. Für das 1:4 von SK Bürs zeichnete Umut Ilhan verantwortlich (37.). Noch vor der Halbzeit legte Yilmaz seinen dritten Treffer nach (40.). Nach dem souveränen Auftreten von Hatlerdorf überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand. Der sechste Streich von SC Hatlerdorf war Yilmaz vorbehalten (46.). Hatlerdorf schraubte das Ergebnis in der 71. Minute mit dem 7:1 in die Höhe. Mit dem Schlusspfiff hatte SK Bürs das Martyrium überstanden und war mit 1:10 geschlagen.

Bei SC Hatlerdorf präsentierte sich die Abwehr angesichts neun Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (19). Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Hatlerdorf in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz.

SK Bürs findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. In dieser Saison sammelte SK Bürs bisher einen Sieg und kassierte zwei Niederlagen.

Für SC Hatlerdorf geht es schon am Sonntag bei FC Viktoria 62 Bregenz weiter. Schon am Freitag ist SK Bürs wieder gefordert, wenn Sportclub Hohenweiler 72 zu Gast ist.

1. Landesklasse: SC Hatlerdorf – SK Bürs, 10:1 (5:1)

88 Edin Ibrisimovic 10:1

86 Yasin Akbulut 9:1

78 Fabian Kilzer 8:1

71 Bahadir Mehmet Guendogdu 7:1

46 Burhan Yilmaz 6:1

40 Burhan Yilmaz 5:1

37 Umut Ilhan 4:1

35 Burhan Yilmaz 4:0

22 Burhan Yilmaz 3:0

16 Fabian Kilzer 2:0

6 Bahadir Mehmet Guendogdu 1:0