FC Nüziders überholt FC Rotenberg 1b in der Tabelle

Details Montag, 22. August 2022 09:50

FC Nüziders hat sich gegen FC Rotenberg 1b mit 3:1 durchgesetzt und sich damit den ersten Sieg in der neuen Saison gesichert.

Für den Führungstreffer von FC Rotenberg 1b zeichnete Sandro Rossi verantwortlich (6.). Lange währte die Freude der Gäste nicht, denn schon in der siebten Minute schoss Pascal Draxler den Ausgleichstreffer für Autohaus Rudi Lins FC Nüziders. Bis der Referee den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. FC Nüziders stellte mit dem 2:1 in der 55. Minute die Weichen auf Sieg. Nach 79 Minuten beförderte das Heimteam das Leder zum 3:1 ins gegnerische Netz. Letzten Endes ging Autohaus Rudi Lins FC Nüziders im Duell mit FC Rotenberg 1b als Sieger hervor.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte FC Nüziders im Klassement nach vorne und belegt jetzt den achten Tabellenplatz.

FC Rotenberg 1b rangiert mit drei Zählern auf dem zehnten Platz des Tableaus.

1. Landesklasse: Autohaus Rudi Lins FC Nüziders – FC Rotenberg 1b, 3:1 (1:1)

79 Benjamin Duer 3:1

55 Benjamin Duer 2:1

7 Pascal Draxler 1:1

6 Sandro Rossi 0:1