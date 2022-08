FC Doren dreht das Spiel

Details Freitag, 26. August 2022 11:29

Fußballclub Doren gewann das Mittwochsspiel gegen IPA SC Tisis mit 4:2.

David Klammer brachte SC Tisis in der achten Minute in Front. Den Freudenjubel der Gastgeber machte Irfan Topal zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (12.). Frederic Dobler nutzte die Chance für IPA SC Tisis und beförderte in der 36. Minute das Leder zum 2:1 ins Netz. SC Tisis führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. In der 53. Minute erzielte Claudio Loacker das 2:2 für FC Doren. Die Gäste stellten mit dem 3:2 in der 58. Minute die Weichen auf Sieg. IPA SC Tisis geriet deutlicher in Rückstand, als Fußballclub Doren auf 4:2 erhöhte (72.). Unter dem Strich verbuchte FC Doren gegen SC Tisis einen 4:2-Sieg.

IPA SC Tisis findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Die bisherige Saisonbilanz von SC Tisis bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und zwei Pleiten schwach.

Fußballclub Doren nimmt mit der maximalen Ausbeute von zwölf Zählern momentan den ersten Platz der Tabelle ein.

Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Samstag empfängt IPA SC Tisis FC Rotenberg 1b, während FC Doren am selben Tag gegen SCR Altach 1b Heimrecht hat.

1. Landesklasse: IPA SC Tisis – Fußballclub Doren, 2:4 (2:1)

72 Thomas Voegel 2:4

58 Franko Braeuer 2:3

53 Claudio Loacker 2:2

36 Frederic Dobler 2:1

12 Irfan Topal 1:1

8 David Klammer 1:0