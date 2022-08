FC Doren bastelt weiter am Traumstart

Details Sonntag, 28. August 2022 00:45

FC Doren zog SCR Altach 1b das Fell über die Ohren: 0:5 lautete das bittere Resultat aus Sicht der Gäste. Damit wurde Fußballclub Doren der Favoritenrolle vollends gerecht.

Die Gastgeber gingen in der 14. Minute in Front. Der Tabellenführer führte schließlich das 2:0 herbei (25.). Mit dem 3:0 schien die Partie bereits in der 34. Minute mit Fußballclub Doren einen sicheren Sieger zu haben. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Irfan Topal den Vorsprung von FC Doren auf 4:0 (40.). Das überzeugende Auftreten von Fußballclub Doren fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. Luca Reinprecht vollendete zum fünften Tagestreffer in der 80. Spielminute. Am Ende fuhr Fußballclub Doren einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte FC Doren bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man SCRA 1b in Grund und Boden spielte.

Ohne Gegentreffer geblieben und drei Zähler eingeheimst – FC Doren ist weiter auf Kurs. Mit nur zwei Gegentoren hat Fußballclub Doren die beste Defensive der 1. Landesklasse. FC Doren setzt den furiosen Saisonstart fort und hat nun schon fünf Siege auf dem Konto.

Cashpoint SCR Altach 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. SCR Altach 1b steht nach fünf Spieltagen auf der letzten Tabellenposition. Die formschwache Abwehr, die bis dato 15 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von SCRA 1b in dieser Saison. Vier Spiele und noch kein Sieg: Cashpoint SCR Altach 1b wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Am kommenden Freitag tritt Fußballclub Doren bei FC Rotenberg 1b an.

1. Landesklasse: Fußballclub Doren – Cashpoint SCR Altach 1b, 5:0 (4:0)

80 Luca Reinprecht 5:0

40 Irfan Topal 4:0

34 Thomas Voegel 3:0

25 Thomas Voegel 2:0

14 Thomas Voegel 1:0