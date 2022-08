Parlak-Treffer reicht für einen Punkt

Details Montag, 29. August 2022 15:48

Im Spiel von FC Viktoria 62 Bregenz gegen SC Hatlerdorf gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3.

Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt.

Dogukan Alkin brachte Viktoria Bregenz in der dritten Minute in Front. Für das 2:0 der Gastgeber zeichnete Metin Batir verantwortlich (26.). Burhan Yilmaz verkürzte für Hatlerdorf später in der 36. Minute auf 1:2. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (45.) traf Fabian Kilzer zum Ausgleich für die Gäste. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. SC Hatlerdorf brachte den Ball zum 3:2 über die Linie (59.). Tarkan Parlak ließ sich in der 66. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 3:3 für Viktoria. Die 3:3-Punkteteilung war letztlich besiegelt, als der Referee die Partie nach 90 Minuten abpfiff.

Ein Punkt reichte FC Viktoria 62 Bregenz, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun neun Punkten steht Viktoria Bregenz auf Platz drei. Die Offensive von Viktoria in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Hatlerdorf war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 13-mal schlugen die Angreifer von FC Viktoria 62 Bregenz in dieser Spielzeit zu.

Bei SC Hatlerdorf präsentierte sich die Abwehr angesichts zwölf Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (22). Hatlerdorf ist mit acht Punkten aus vier Partien gut in die Saison gestartet.

Burhan Yilmaz, Trainer SC Elektro Graf Hatlerdorf: „Für die Zuschauer ein sehr gutes Spiel. Es war ein ständiges hin und her. Ich finde Hatlerdorf hätte den Sieg vielleicht ein bisschen mehr verdient, da wir mehr investiert haben, aber mit dem Unentschieden können wir leben, aufgrund der Bregenzer Dominanz in den ersten zwanzig Minuten. Alles in allem hat meine Mannschaft wieder enorm Charakter gezeigt und einen 0:2 Rückstand neutralisiert!

1. Landesklasse: FC Viktoria 62 Bregenz – SC Hatlerdorf, 3:3 (2:2)

66 Tarkan Parlak 3:3

59 Bahadir Mehmet Guendogdu 2:3

45 Fabian Kilzer 2:2

36 Burhan Yilmaz 2:1

26 Metin Batir 2:0

3 Dogukan Alkin 1:0