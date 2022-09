Gerold tütet den Sieg ein

Details Montag, 05. September 2022 00:28

Die gute Serie von Hatlerdorf seit dem Saisonbeginn ist gerissen. Die Heimmannschaft verlor gegen FC Nüziders mit 2:3 und steckte damit die erste Saisonniederlage ein. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden.

Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

Pascal Gerold machte in der neunten Minute das 1:0 von Autohaus Rudi Lins FC Nüziders perfekt. Das 1:1 von SC Hatlerdorf stellte Fabian Kilzer sicher (22.). Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte FC Nüziders noch das 2:1 (40.). Der Gast führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. In der 56. Minute erzielte Hatlerdorf den Ausgleich. Eine Minute später ging Autohaus Rudi Lins FC Nüziders durch den zweiten Treffer von Gerold in Führung. Schließlich sprang für FC Nüziders gegen SC Hatlerdorf ein Dreier heraus.

Bei Hatlerdorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 16 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (29). Für SC Hatlerdorf gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von vier Punkten aus drei Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Mit elf ergatterten Punkten steht Hatlerdorf auf Tabellenplatz fünf.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Autohaus Rudi Lins FC Nüziders im Klassement nach vorne und belegt jetzt den siebten Tabellenplatz. Zwei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von FC Nüziders bei. Autohaus Rudi Lins FC Nüziders ist seit vier Spielen unbezwungen.

Am kommenden Sonntag tritt SC Hatlerdorf bei Ruech Recycling RW Langen an, während FC Nüziders zwei Tage zuvor Sportclub Hohenweiler 72 empfängt.

Burhan Yilmaz, Trainer SC Hatlerdorf: „Nüziders, ein sehr kompakter Gegner der es verstanden hat, die grundlegenden Tugenden des Fußballs an den Tag zu legen, hat am Schluss den längeren Atem gehabt und die individuellen Fehler gnadenlos ausgenutzt. Wir sind gut reingekommen und haben durch individuelle Fehler unser Spiel nicht durchbringen können. Alles in allem wäre ein Unentschieden vielleicht das gerechtere Ergebnis gewesen, aber wir gratulieren dem Sieger und machen brav weiter!“

1. Landesklasse: SC Hatlerdorf – Autohaus Rudi Lins FC Nüziders, 2:3 (1:2)

87 Pascal Gerold 2:3

56 Bahadir Mehmet Guendogdu 2:2

40 Benjamin Duer 1:2

22 Fabian Kilzer 1:1

9 Pascal Gerold 0:1