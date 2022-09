FC Lustenau 1b schlägt in letzter Minute zu

Details Montag, 05. September 2022 00:32

FC Lustenau 1b und SK Bürs lieferten sich ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. FC Lustenau 1b wurde der Favoritenrolle somit gerecht.

In der 13. Minute ging der Gastgeber in Führung. In der 39. Minute brachte Umut Ilhan den Ball im Netz von FC Lustenau 1b unter. Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Yoldas Poyraz für SK Bürs zur Führung (43.). Zur Pause wusste das Schlusslicht eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. FC Lustenau 1b markierte in Minute 88 den Ausgleich. Der Schlusspfiff war zum Greifen nah, als FC Lustenau 1b noch einen Treffer parat hatte (89.). Am Schluss siegte FC Lustenau 1b gegen SK Bürs.

Bei FC Lustenau 1b präsentierte sich die Abwehr angesichts 15 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (15). FC Lustenau 1b bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, ein Unentschieden und drei Pleiten.

22 Tore kassierte SK Bürs bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der 1. Landesklasse. In dieser Saison sammelte SK Bürs bisher einen Sieg und kassierte fünf Niederlagen. Der Negativtrend der vergangenen Spiele hat sich für SK Bürs auch auf die Situation im Klassement ausgewirkt. Gegenwärtig findet sich SK Bürs auf Rang 14 wieder.

FC Lustenau 1b setzte sich mit diesem Sieg von SK Bürs ab und belegt nun mit sieben Punkten den neunten Rang, während SK Bürs weiterhin drei Zähler auf dem Konto hat und den 14. Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Sonntag trifft FC Lustenau 1b auf FC Viktoria 62 Bregenz, SK Bürs spielt tags zuvor gegen Cashpoint SCR Altach 1b.

1. Landesklasse: FC Lustenau 1b – SK Bürs, 3:2 (1:2)

89 Hueseyin Zengin 3:2

88 Joshua Kueng 2:2

43 Yoldas Poyraz 1:2

39 Umut Ilhan 1:1

13 Hueseyin Zengin 1:0