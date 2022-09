SC Tisis vergibt 3:1-Führung

Details Montag, 05. September 2022 00:39

Farbencenter FC Thüringen und IPA SC Tisis boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 4:3. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

FC Thüringen geriet schon in der fünften Minute in Rückstand, als David Klammer das schnelle 1:0 für SC Tisis erzielte. Lange währte die Freude von IPA SC Tisis nicht, denn schon in der zehnten Minute schoss Andreas Florineth den Ausgleichstreffer für Thüringen. Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Nenad Krstic mit dem 2:1 für SC Tisis zur Stelle (43.). Die Gäste nahmen die knappe Führung mit in die Kabine. Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Krstic bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (52.). IPA SC Tisis musste den Treffer zum 2:3 hinnehmen (75.). Felix Lampert versenkte den Ball in der 83. Minute im Netz von SC Tisis. Die Zeichen standen auf Sieg für IPA SC Tisis, doch gab man eine sichere Führung aus der Hand und kassierte letztlich eine bittere Niederlage.

Für Farbencenter FC Thüringen gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von vier Punkten aus drei Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Mit drei Punkten im Gepäck verließ der Gastgeber die Abstiegsplätze und belegt jetzt den 13. Tabellenplatz. Die formschwache Abwehr, die bis dato 19 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von FC Thüringen in dieser Saison. Nur einmal ging Thüringen in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

SC Tisis findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang dreizehn. IPA SC Tisis taumelt durch die vierte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Mit nun schon vier Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten von SC Tisis alles andere als positiv. Farbencenter FC Thüringen fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein.

Am kommenden Sonntag trifft FC Thüringen auf FC Rotenberg 1b, IPA SC Tisis spielt tags zuvor gegen ERNE FC Schlins.

1. Landesklasse: Farbencenter FC Thüringen – IPA SC Tisis, 4:3 (1:2)

89 Christof Partl 4:3

83 Felix Lampert 3:3

75 Christoph Mueller 2:3

52 Nenad Krstic 1:3

43 Nenad Krstic 1:2

10 Andreas Florineth 1:1

5 David Klammer 0:1