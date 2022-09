SK Bürs kommt nach klarer Niederlage gegen Altach II nicht aus dem Keller

Details Sonntag, 11. September 2022 01:54

Für SK Bürs gab es in der Partie gegen SCR Altach 1b, an deren Ende eine 1:5-Niederlage stand, nichts zu holen. Auf dem Papier ging SCRA 1b als Favorit ins Spiel gegen SK Bürs – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

SK Bürs geriet schon in der vierten Minute in Rückstand, als Nils Thalmann das schnelle 1:0 für Cashpoint SCR Altach 1b erzielte. Bereits in der zwölften Minute erhöhte Ugur Aydin den Vorsprung von SCR Altach 1b. In der 18. Minute schoss SCRA 1b das letzte Tor dieser turbulenten Startphase. Cashpoint SCR Altach 1b gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel. SCR Altach 1b überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:0 (46.). SCRA 1b legte in der 60. Minute zum 5:0 nach. Julian Wachter gelang in der Nachspielzeit noch der Ehrentreffer für SK Bürs (91.). Letzten Endes holte Cashpoint SCR Altach 1b gegen den Tabellenletzten drei Zähler.

Wann bekommt die Heimmannschaft die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen SCR Altach 1b gerät SK Bürs immer weiter in die Bredouille. Mit nur sieben Treffern stellt SK Bürs den harmlosesten Angriff der 1. Landesklasse. In dieser Saison sammelte SK Bürs bisher einen Sieg und kassierte sechs Niederlagen. Die Situation von SK Bürs ist weiter verzwickt. Im Spiel gegen SCRA 1b handelte man sich bereits die fünfte Niederlage am Stück ein.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Cashpoint SCR Altach 1b in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den siebten Tabellenplatz. Drei Siege, ein Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von SCR Altach 1b bei. SCRA 1b ist seit drei Spielen unbezwungen.

Nach der klaren Niederlage gegen Cashpoint SCR Altach 1b ist SK Bürs weiter das defensivschwächste Team der 1. Landesklasse.

SK Bürs tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei VfB Hohenems 1b an. Zwei Tage später empfängt SCR Altach 1b FC Viktoria 62 Bregenz.

1. Landesklasse: SK Bürs – Cashpoint SCR Altach 1b, 1:5 (0:3)

91 Julian Wachter 1:5

60 Fabio Braendle 0:5

46 Fabio Braendle 0:4

18 Fabio Braendle 0:3

12 Ugur Aydin 0:2

4 Nils Thalmann 0:1