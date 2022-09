FC Schlins bringt SC Tisis herbe Heimniederlage bei

Details Sonntag, 11. September 2022 01:55

FC Schlins setzte sich standesgemäß gegen SC Tisis mit 3:0 durch. An der Favoritenstellung ließ Schlins keine Zweifel aufkommen und trug gegen IPA SC Tisis einen Sieg davon.

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. In der 49. Minute traf ERNE FC Schlins zum ersten Mal ins Schwarze. In der 60. Minute erhöhte Lucian Botici auf 2:0 für die Gäste. Für klare Verhältnisse sorgte Schlins, indem man das 3:0 markierte (82.). Am Schluss gewann ERNE FC Schlins gegen SC Tisis.

IPA SC Tisis findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Der Gastgeber musste sich nun schon fünfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SC Tisis insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Ohne Gegentreffer geblieben und drei Zähler eingeheimst – FC Schlins ist weiter auf Kurs. Wer Schlins besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst drei Gegentreffer kassierte ERNE FC Schlins. FC Schlins ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile vier Siege und drei Unentschieden zu Buche.

Schlins wandert mit nun 15 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt von IPA SC Tisis gegenwärtig trist aussieht.

Nächster Prüfstein für SC Tisis ist SC Hatlerdorf (Samstag, 15:30 Uhr). ERNE FC Schlins misst sich am selben Tag mit FC Rotenberg 1b (17:00 Uhr).

1. Landesklasse: IPA SC Tisis – ERNE FC Schlins, 0:3 (0:0)

82 Samuel Vonbruel 0:3

60 Lucian Botici 0:2

49 Marcel Vonbruel 0:1