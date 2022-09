FC Thüringen glückt in Rotenberg nur der Ehrentreffer

Details Montag, 12. September 2022 01:42

FC Rotenberg 1b kam gegen FC Thüringen zu einem klaren 5:1-Erfolg. Auf dem Papier ging FC Rotenberg 1b als Favorit ins Spiel gegen Thüringen – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

FC Rotenberg 1b erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Bojan Rakic traf in der vierten Minute zur frühen Führung. Bereits in der elften Minute erhöhte Sandro Rossi den Vorsprung des Heimteams. Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Dominik Berkmann mit dem 3:0 für FC Rotenberg 1b zur Stelle (44.). Der dominante Vortrag von FC Rotenberg 1b im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung. Mit dem 4:0 für FC Rotenberg 1b war das Spiel eigentlich schon entschieden (56.). Rakic schraubte das Ergebnis in der 60. Minute mit dem 5:0 für FC Rotenberg 1b in die Höhe. In der Schlussphase gelang Christof Partl noch der Ehrentreffer für Farbencenter FC Thüringen (84.). Letztlich feierte FC Rotenberg 1b gegen die Gäste nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Die drei Punkte brachten für FC Rotenberg 1b keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Vier Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von FC Rotenberg 1b. FC Rotenberg 1b ist seit drei Spielen unbezwungen.

FC Thüringen findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von Thüringen liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 24 Gegentreffer fing. Mit nun schon fünf Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten von Farbencenter FC Thüringen alles andere als positiv. Nur einmal ging FC Thüringen in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

FC Rotenberg 1b stellt sich am Samstag (17:00 Uhr) bei ERNE FC Schlins vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Thüringen Fußballclub Doren.

1. Landesklasse: FC Rotenberg 1b – Farbencenter FC Thüringen, 5:1 (3:0)

84 Christof Partl 5:1

60 Bojan Rakic 5:0

56 Linus Kaufmann 4:0

44 Dominik Berkmann 3:0

11 Sandro Rossi 2:0

4 Bojan Rakic 1:0