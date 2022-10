SK Bürs kommt mit Heimniederlage gegen Viktoria Bregenz nicht aus dem Keller

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 00:43

Viktoria Bregenz kam gegen SK Bürs zu einem klaren 4:1-Erfolg. Damit wurde Viktoria der Favoritenrolle vollends gerecht.

SK Bürs geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Metin Batir das schnelle 1:0 für FC Viktoria 62 Bregenz erzielte. Bereits in der zwölften Minute erhöhte Adam Arsanov den Vorsprung von Viktoria Bregenz. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Mit dem 3:0 durch Emre Orhan schien die Partie bereits in der 51. Minute mit Viktoria einen sicheren Sieger zu haben. Silvan Frainer ließ sich in der 88. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:3 für SK Bürs. Kurz vor Schluss traf Batuhan Sirin für FC Viktoria 62 Bregenz (94.). Am Schluss siegte Viktoria Bregenz gegen SK Bürs.

37 Gegentreffer hat SK Bürs mittlerweile hinnehmen müssen – so viel wie keine andere Mannschaft in der 1. Landesklasse. Mit lediglich drei Zählern aus zehn Partien steht der Gastgeber auf dem Abstiegsplatz. Die Offensive von SK Bürs zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – neun geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. In dieser Saison sammelte SK Bürs bisher einen Sieg und kassierte neun Niederlagen.

Viktoria ist nach dem Sieg weiter Spitzenreiter. Die Verteidigung des Gasts wusste bisher überaus zu überzeugen und wurde erst zehnmal bezwungen. FC Viktoria 62 Bregenz ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile sechs Siege und vier Unentschieden zu Buche.

SK Bürs entschied kein einziges der letzten acht Spiele für sich. In den letzten fünf Spielen ließ sich Viktoria Bregenz selten stoppen, vier Siege und ein Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

SK Bürs tritt kommenden Sonntag, um 16:00 Uhr, bei Autohaus Rudi Lins FC Nüziders an. Bereits einen Tag vorher reist Viktoria zu Fußballclub Doren.

1. Landesklasse: SK Bürs – FC Viktoria 62 Bregenz, 1:4 (0:2)

94 Batuhan Sirin 1:4

88 Silvan Frainer 1:3

51 Emre Orhan 0:3

12 Adam Arsanov 0:2

8 Metin Batir 0:1