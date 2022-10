Remis für Hohenweiler gegen Rotenberg II dank Fabian Ponticelli

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 00:44

FC Rotenberg 1b, als Siegesanwärter bei Sportclub Hohenweiler 72 angetreten, musste sich am Samstag mit einem 2:2-Unentschieden zufriedengeben. Die Zeichen deuteten im Vorfeld auf einen Sieg von FC Rotenberg 1b, jedoch wurden diese nicht bestätigt.

Georg Bantel brachte SC Hohenweiler 72 in der 18. Spielminute in Führung. FC Rotenberg 1b glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Referee beide Teams mit der knappen Führung für Hohenweiler 72 in die Kabinen. Das 1:1 von FC Rotenberg 1b bejubelte Mathias Popiel (55.). Bojan Rakic brachte den Gästen nach 58 Minuten die 2:1-Führung. Fabian Ponticelli war es, der in der 68. Minute den Ball im Gehäuse von FC Rotenberg 1b unterbrachte. Letzten Endes gewann niemand die Oberhand, sodass sich Sportclub Hohenweiler 72 und FC Rotenberg 1b die Punkte teilten.

SC Hohenweiler 72 muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Heimteam findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Hohenweiler 72 verbuchte insgesamt einen Sieg, drei Remis und sechs Niederlagen. Sportclub Hohenweiler 72 wartet schon seit sechs Spielen auf einen Sieg.

FC Rotenberg 1b hat 17 Zähler auf dem Konto und steht auf Rang sieben. Fünf Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat FC Rotenberg 1b derzeit auf dem Konto. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte FC Rotenberg 1b seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sechs Spiele ist es her.

Kommenden Sonntag (16:00 Uhr) tritt SC Hohenweiler 72 bei Farbencenter FC Thüringen an. Am Freitag empfängt FC Rotenberg 1b FC Lustenau 1b.

1. Landesklasse: Sportclub Hohenweiler 72 – FC Rotenberg 1b, 2:2 (1:0)

68 Fabian Ponticelli 2:2

58 Bojan Rakic 1:2

55 Mathias Popiel 1:1

18 Georg Bantel 1:0