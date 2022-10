Hatlerdorf dreht 0:1 gegen Thüringen

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 00:45

SC Hatlerdorf kam am Samstag zu einem 3:1-Erfolg gegen Farbencenter FC Thüringen. Pflichtgemäß strich Hatlerdorf gegen FC Thüringen drei Zähler ein.

Für den Führungstreffer von Thüringen zeichnete Christof Partl verantwortlich (26.). Ehe der Unparteiische die Akteure zur Pause bat, erzielte Yasin Cansiz aufseiten von SC Hatlerdorf das 1:1 (41.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Dass Hatlerdorf in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Burhan Yilmaz, der in der 77. Minute zur Stelle war. Fabian Kilzer erhöhte für den Gastgeber auf 3:1 (79.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug SC Hatlerdorf Farbencenter FC Thüringen 3:1.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Hatlerdorf im Klassement nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von SC Hatlerdorf stets gesorgt, mehr Tore als Hatlerdorf (42) markierte nämlich niemand in der 1. Landesklasse. Die Saisonbilanz von SC Hatlerdorf sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei sechs Siegen und zwei Unentschieden büßte Hatlerdorf lediglich zwei Niederlagen ein.

FC Thüringen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Der Gast findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von Thüringen liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 30 Gegentreffer fing. Mit nun schon sieben Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Farbencenter FC Thüringen alles andere als positiv. Die Lage von FC Thüringen bleibt angespannt. Gegen SC Hatlerdorf musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Hatlerdorf stellt sich am Samstag (16:00 Uhr) bei ERNE FC Schlins vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Thüringen Sportclub Hohenweiler 72.

1. Landesklasse: SC Hatlerdorf – Farbencenter FC Thüringen, 3:1 (1:1)

79 Fabian Kilzer 3:1

77 Burhan Yilmaz 2:1

41 Yasin Cansiz 1:1

26 Christof Partl 0:1