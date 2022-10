FC Schlins holt Big Points gegen Hatlerdorf

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 01:00

ERNE FC Schlins errang am Samstag einen 3:2-Sieg über SC Hatlerdorf. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Stefan Vjestica brachte FC Schlins in der siebten Minute nach vorn. Bereits in der 15. Minute erhöhte das Heimteam den Vorsprung. Mit dem 3:0 für ERNE FC Schlins war das Spiel eigentlich schon entschieden (34.). FC Schlins gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel. Für das 1:3 von Hatlerdorf zeichnete Fabian Kilzer verantwortlich (46.). In der 75. Minute brachte Burhan Yilmaz den Ball im Netz von Schlins unter. SC Hatlerdorf steigerte sich nach desolatem Beginn im Laufe der Partie. Unterm Strich erwies sich der Rückstand jedoch als zu groß, als dass die Gäste etwas hätten mitnehmen können.

Die Offensive von ERNE FC Schlins in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Hatlerdorf war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 23-mal schlugen die Angreifer von FC Schlins in dieser Spielzeit zu. In den letzten fünf Spielen ließ sich Schlins selten stoppen, drei Siege und zwei Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Bei SC Hatlerdorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 27 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (44).

ERNE FC Schlins setzte sich mit diesem Sieg von Hatlerdorf ab und nimmt nun mit 23 Punkten den zweiten Rang ein, während SC Hatlerdorf weiterhin 20 Zähler auf dem Konto hat und den dritten Tabellenplatz einnimmt. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein.

Am Samstag muss FC Schlins bei Sportclub Hohenweiler 72 ran, zeitgleich wird Hatlerdorf von Fußballclub Doren in Empfang genommen.

1. Landesklasse: ERNE FC Schlins – SC Hatlerdorf, 3:2 (3:0)

75 Burhan Yilmaz 3:2

46 Fabian Kilzer 3:1

34 David Nikolai Rauch 3:0

15 Marcel Vonbruel 2:0

7 Stefan Vjestica 1:0