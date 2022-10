Elias Dobler trifft: FC Schlins deklassiert FC Lustenau 1b

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 11:36

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich ERNE FC Schlins und FC Lustenau 1b mit dem Endstand von 6:0. FC Schlins war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht.

Andreas Jakob brachte das Heimteam in der elften Minute nach vorn. Philipp Gruber brachte den Ball zum 2:0 zugunsten von Schlins über die Linie (20.). Für ruhige Verhältnisse sorgte David Nikolai Rauch, als er das 3:0 für ERNE FC Schlins besorgte (21.). Elias Dobler gelang ein Doppelpack (26./42.), mit dem er das Ergebnis auf 5:0 hochschraubte. Die Partie war für FC Lustenau 1b bereits zur Pause gelaufen. Ausdruck der gegnerischen Dominanz war ein schier unüberwindbarer Rückstand. Der sechste Streich von FC Schlins war Dobler vorbehalten (55.). Schlussendlich setzte sich Schlins mit sechs Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Nachdem ERNE FC Schlins hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, ist FC Schlins weiter im Rennen um die vorderen Plätze. Wer Schlins besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst neun Gegentreffer kassierte ERNE FC Schlins. FC Schlins sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf sieben summiert. In der Bilanz kommen noch fünf Unentschieden und eine Niederlage dazu. Schlins befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

FC Lustenau 1b findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Die formschwache Abwehr, die bis dato 41 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden des Gasts in dieser Saison. Nun musste sich FC Lustenau 1b schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Vor sechs Spielen bejubelte FC Lustenau 1b zuletzt einen Sieg.

ERNE FC Schlins hat nächste Woche Cashpoint SCR Altach 1b zu Gast. Als Nächstes steht FC Lustenau 1b SC Tisis gegenüber (Mittwoch, 14:00 Uhr).

1. Landesklasse: ERNE FC Schlins – FC Lustenau 1b, 6:0 (5:0)

55 Elias Dobler 6:0

42 Elias Dobler 5:0

26 Elias Dobler 4:0

21 David Nikolai Rauch 3:0

20 Philipp Gruber 2:0

11 Andreas Jakob 1:0