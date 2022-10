Rotenberg 1b: Pflichtaufgabe gegen Bürs erfüllt

Details Samstag, 29. Oktober 2022 23:51

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die FC Rotenberg 1b mit 2:1 gegen SK Bürs für sich entschied. Luft nach oben hatte FC Rotenberg 1b dabei jedoch schon noch. Das enge Hinspiel hatte der Gastgeber durch ein 1:0 siegreich gestaltet.

Das erste Tor des Spiels ging an SK Bürs. Allerdings gelang dies nur mithilfe von FC Rotenberg 1b, denn Unglücksrabe Lukas Bilow beförderte den Ball ins eigene Netz (19.). Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Unparteiische die Akteure in die Pause. SK Bürs musste den Treffer von Bojan Rakic zum 1:1 hinnehmen (77.). Dominik Berkmann brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von FC Rotenberg 1b über die Linie (78.). Schließlich strich FC Rotenberg 1b die Optimalausbeute gegen SK Bürs ein.

FC Rotenberg 1b findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht. FC Rotenberg 1b verbuchte insgesamt sechs Siege, drei Remis und fünf Niederlagen. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte FC Rotenberg 1b deutlich. Insgesamt nur fünf Zähler weist FC Rotenberg 1b in diesem Ranking auf.

SK Bürs stellt die anfälligste Defensive der 1. Landesklasse und hat bereits 48 Gegentreffer kassiert. Mit lediglich drei Zählern aus 14 Partien steht der Gast auf dem Abstiegsplatz. Die Offensive von SK Bürs zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – 13 geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. In dieser Saison sammelte SK Bürs bisher einen Sieg und kassierte 13 Niederlagen. SK Bürs wartet schon seit zwölf Spielen auf einen Sieg.

FC Rotenberg 1b tritt am kommenden Samstag bei FC Viktoria 62 Bregenz an, SK Bürs empfängt am selben Tag Farbencenter FC Thüringen.

1. Landesklasse: FC Rotenberg 1b – SK Bürs, 2:1 (0:1)

78 Dominik Berkmann 2:1

77 Bojan Rakic 1:1

19 Eigentor durch Lukas Bilow 0:1