Hohenems 1b schlägt offensiv in Rotenberg eiskalt zu

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 11:36

Hohenems 1b erreichte einen deutlichen 4:0-Erfolg gegen FC Rotenberg 1b.

Vor dem Seitenwechsel sorgte Marco Feuerstein mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für FC Rotenberg 1b. Die Pausenführung von VfB Hohenems 1b fiel knapp aus. Luca Seidl trug sich in der 52. Spielminute in die Torschützenliste ein. In der 53. Minute legte der Gast zum 3:0 nach. Feuerstein gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für VfB Hohenems 1b (83.). Zum Schluss feierte Hohenems 1b einen dreifachen Punktgewinn gegen FC Rotenberg 1b.

Im Sturm von FC Rotenberg 1b stimmt es ganz und gar nicht: 19 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Mit fünf Siegen und fünf Niederlagen weisen die Gastgeber eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig steht FC Rotenberg 1b im Mittelfeld der Tabelle. Nach dem vierten Spiel in Folge ohne Dreier wird FC Rotenberg 1b nach unten durchgereicht.

Nur zweimal gab sich VfB Hohenems 1b bisher geschlagen. Hohenems 1b beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

Mit diesem Sieg zog VfB Hohenems 1b an FC Rotenberg 1b vorbei auf Platz sieben. FC Rotenberg 1b fiel auf die achte Tabellenposition.

Am kommenden Samstag trifft FC Rotenberg 1b auf SK Bürs (17:30 Uhr), Hohenems 1b reist zu Farbencenter FC Thüringen (16:00 Uhr).

1. Landesklasse: FC Rotenberg 1b – VfB Hohenems 1b, 0:4 (0:1)

83 Marco Feuerstein 0:4

53 Liam Tripp 0:3

52 Luca Seidl 0:2

44 Marco Feuerstein 0:1