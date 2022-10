Viktoria Bregenz nach Sieg in Langen auf Aufstiegskurs

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 11:35

Gegen Viktoria Bregenz holte sich RW Langen eine 1:3-Schlappe ab. Auf dem Papier ging Viktoria als Favorit ins Spiel gegen Langen – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Bevor es in die Pause ging, hatte Adam Arsanov noch das 1:0 von FC Viktoria 62 Bregenz parat (41.). Die Gäste führten zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Robert Nigsch schoss für Ruech Recycling RW Langen in der 60. Minute das erste Tor. Metin Batir versenkte die Kugel zum 2:1 (76.). Maico Everton Correia beförderte das Leder zum 3:1 von Viktoria Bregenz über die Linie (80.). Am Schluss gewann Viktoria gegen RW Langen.

Langen belegt momentan mit 23 Punkten den fünften Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 22:22 ausgeglichen. Die Gastgeber verbuchten insgesamt sieben Siege, zwei Remis und vier Niederlagen.

FC Viktoria 62 Bregenz ist nach dem Erfolg weiter der Primus der 1. Landesklasse. Die Verteidigung von Viktoria Bregenz wusste bisher überaus zu überzeugen und wurde erst elfmal bezwungen. Viktoria weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von neun Erfolgen, vier Punkteteilungen und keiner einzigen Niederlage vor.

Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird FC Viktoria 62 Bregenz die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Am kommenden Sonntag trifft Ruech Recycling RW Langen auf Autohaus Rudi Lins FC Nüziders (15:15 Uhr), Viktoria Bregenz reist tags zuvor zu IPA SC Tisis (15:00 Uhr).

1. Landesklasse: Ruech Recycling RW Langen – FC Viktoria 62 Bregenz, 1:3 (0:1)

80 Maico Everton Correia 1:3

76 Metin Batir 1:2

60 Robert Nigsch 1:1

41 Adam Arsanov 0:1