Hohenems 1b triumphiert in Thüringen

Details Samstag, 29. Oktober 2022 23:52

Für FC Thüringen gab es in der Partie gegen Hohenems 1b, an deren Ende eine 1:5-Niederlage stand, nichts zu holen. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: VfB Hohenems 1b wurde der Favoritenrolle gerecht. Das Hinspiel hatten die Gäste deutlich mit 5:2 gewonnen.

Hohenems 1b erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Fabian Pernstich traf in der vierten Minute zur frühen Führung. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (45.) baute Liam Tripp die Führung von VfB Hohenems 1b aus. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Luca Seidl brachte Hohenems 1b in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (54.). Pernstich legte in der 60. Minute zum 4:0 für VfB Hohenems 1b nach. Andreas Florineth erzielte in der 69. Minute den Ehrentreffer für Thüringen. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Mihael Mihaylov für einen Treffer sorgte (92.). Ein starker Auftritt ermöglichte Hohenems 1b am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Farbencenter FC Thüringen.

FC Thüringen findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Das Heimteam musste schon 41 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Thüringen musste sich nun schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Farbencenter FC Thüringen insgesamt auch nur drei Siege und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. FC Thüringen überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Im Tableau hatte der Sieg von VfB Hohenems 1b keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz sieben. Fünf Siege, sieben Remis und zwei Niederlagen hat Hohenems 1b momentan auf dem Konto. Durch den klaren Erfolg über Thüringen ist VfB Hohenems 1b weiter im Aufwind.

Am kommenden Samstag trifft Farbencenter FC Thüringen auf SK Bürs, Hohenems 1b spielt tags zuvor gegen ERNE FC Schlins.

1. Landesklasse: Farbencenter FC Thüringen – VfB Hohenems 1b, 1:5 (0:2)

