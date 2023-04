SC Hohenweiler 72 liest SK Bürs die Leviten

Details Sonntag, 16. April 2023 02:44

SC Hohenweiler 72 führte SK Bürs nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 vor. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Hohenweiler 72. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Im Hinspiel hatte die Heimmannschaft knapp die Nase mit 1:0 vorn gehabt.

Fabian Fink brachte Sportclub Hohenweiler 72 nach 29 Minuten die 1:0-Führung. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. SC Hohenweiler 72 schoss in der 47. Minute das Tor zum 2:0. Georg Bantel legte in der 49. Minute zum 3:0 für Hohenweiler 72 nach. Jakob Rauch überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:0 für Sportclub Hohenweiler 72 (80.). Fabian Ponticelli baute den Vorsprung von SC Hohenweiler 72 in der 89. Minute aus. Letztlich feierte Hohenweiler 72 gegen SK Bürs nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Sportclub Hohenweiler 72 sprang mit diesem Erfolg auf den neunten Platz. Sechs Siege, vier Remis und acht Niederlagen hat SC Hohenweiler 72 momentan auf dem Konto. Hohenweiler 72 befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Mit 60 Gegentreffern hat SK Bürs schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur 16 Tore. Das heißt, das Schlusslicht musste durchschnittlich 3,33 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Der Gast befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen Sportclub Hohenweiler 72 weiter im Abstiegssog. Mit nun schon 16 Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten von SK Bürs alles andere als positiv. Nach dem dritten Fehlschlag am Stück ist SK Bürs weiter in Bedrängnis geraten. Gegen SC Hohenweiler 72 war am Ende kein Kraut gewachsen.

Am kommenden Sonntag trifft Hohenweiler 72 auf FC Viktoria 62 Bregenz, SK Bürs spielt tags zuvor gegen FC Lustenau 1b.

1. Landesklasse: Sportclub Hohenweiler 72 – SK Bürs, 5:0 (1:0)

